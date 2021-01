Thomas Krol vindt het mooi dat hij zondag bij de World Cup in Heerenveen heeft laten zien op de 1.000 meter sneller te zijn dan Pavel Kulizhnikov. De regerend wereldkampioen en wereldrecordhouder uit Rusland reed in Thialf zijn eerste grote wedstrijd van dit seizoen.

"Kulizhnikov verslaan was voor mij belangrijker dan mijn tijd", zei Krol na de 1.000 meter tegen de NOS. "Ik zal niet ontkennen dat het spannend is als hij weer meedoet en om erachter te komen hoe de verhoudingen liggen. Het is supermooi om van hem te winnen, want dat was alweer een tijd geleden."

De 28-jarige Krol, die zich vorige week in Thialf tot Europees kampioen sprint kroonde, kwam zondag tot een tijd van 1.07,48. Dat was genoeg om ploeggenoot Kai Verbij (1.07,57) en Kulizhnikov (1.07,63) achter zich te houden.

"Ik hield rekening met elk scenario, ook dat Kulizhnikov onder de minuut en zeven seconden zou gaan. Ik nam zijn tijd voor kennisgeving aan en reed gewoon mijn eigen rit. Die moest uit mijn tenen komen, want Kai gaf tot de laatste meter geweldig partij", zei Nederlands kampioen Krol.

Thomas Krol won zondag de 1.000 meter bij de World Cup in Thialf. Thomas Krol won zondag de 1.000 meter bij de World Cup in Thialf. Foto: Pro Shots

Krol vindt ijs in Thialf ook gevaarlijk

Afgelopen weekend ging het in Thialf ook weer regelmatig over de staat van het ijs. Op de 500 meter bij de mannen kwamen zaterdag Verbij, Kulizhnikov en de Duitser Joel Dufter allemaal ten val. Het leidde al tot forse kritiek van onder anderen Dai Dai N'tab en ook Krol plaatst zijn vraagtekens.

"Ik ben blij met de tijden, maar de kritiek op het ijs deel ik absoluut. Het ijs breekt ongeloof snel. Als je heel gecontroleerd rijdt gaat het prima, maar als je echt keihard af wil zetten bestaat de kans dat je er bij een beetje instabiliteit finaal doorheen trapt", aldus Krol.

"Zeker zware mannen zoals ik op de 500 meter hebben er heel veel last van. Voor sprinters is dit absoluut niet ideaal. Het is aan ons om er correct mee om te gaan. Ik ben er zelf geen groot fan van, maar we kunnen niet alles aan de ijsmeesters wijten."