Patrick Roest heeft zichzelf enigszins verrast met zijn indrukwekkende baanrecord op de 5.000 meter bij de wereldbeker in Heerenveen. De kersverse Europees kampioen allround kwam zondag in Thialf tot een verbluffende tijd van 6.05,14.

"Ik wilde zo hard mogelijk rijden", zei Roest na zijn race bij de NOS. "Dat was het plan, maar ik ben zelf ook wel een beetje verrast. Ik wist dat het ijs snel was, dus ik wilde rond het schema van mijn baanrecord rijden."

De 25-jarige schaatser van Jumbo-Visma dook ruim drie seconden onder zijn eigen baanrecord (6.08,21). Eerder op de dag kwamen de Noor Hallgeir Engebraten (6.09,21) en Marcel Bosker (6.09,71) in de B-groep al in de buurt van het baanrecord. Roest raakte onder de indruk van die tijden.

"Ik zag de tijden in de B-groep en die waren best pittig", vond hij. "Ik wist niet of ik dat baanrecord kon halen, maar het is gelukt. Omdat het ijs zo snel was, kon ik het niet laten om er vol voor te gaan."

Roest begon met een rondje 28,7 en wist niet of hij dat snelle tempo wel kon vasthouden. "Ik kwam er lekker in, maar ik wist ook dat het gevaarlijk zou zijn om dat tempo vol te kunnen houden. Uiteindelijk ging het best wel makkelijk dat ik wist dat er iets bijzonders uit zou komen als ik dit volhield."

Patrick Roest reed ook een officieus wereldrecord op een laaglandbaan. Foto: Pro Shots

'Persoonlijk record in Thialf zal heel moeilijk worden'

Met zijn imponerende tijd bleef Roest de concurrentie ver voor. Hij was bijna zeven seconden sneller dan zijn ploeggenoot Sven Kramer (6.11,80), die als tweede eindigde. De Zuid-Hollander weet niet of hij ook in staat zal zijn om zijn persoonlijk record (6.03,70 in Salt Lake City) te verbeteren in Thialf.

"Het zal heel moeilijk worden, maar ik acht het niet onmogelijk", vertelde hij. "Zeker als de omstandigheden weer zo goed zijn. De vorm is goed en ik heb er vertrouwen in dat de benen alleen maar beter worden."

De komende tijd verschijnt Roest nog tweemaal op het ijs in Thialf. Volgende week staat opnieuw een wereldbekerwedstrijd in Heerenveen op het programma en medio februari wordt in Thialf de WK afstanden gehouden.