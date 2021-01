Suzanne Schulting maakte een normaal onvoorspelbare sport afgelopen weekend weer zeer voorspelbaar. De 23-jarige Nederlandse won bij het EK shorttrack in het Poolse Gdansk haar eerste dertien races en werd met een straatlengte voorsprong op de concurrentie Europees kampioen.

Jeroen Otter heeft een klapper vol gevleugelde uitspraken, maar dit is misschien wel zijn meest gebruikte: "Niks is zeker in onze sport, het is moeilijk te voorspellen."

Shorttrack, zo bedoelt de Nederlandse bondscoach, is niet langebaanschaatsen, zwemmen of atletiek; sporten waarbij de atleten netjes in hun eigen baan zitten en tijden uit het verleden een flinke garantie geven voor de toekomst. Shorttrack is een contactsport, waarbij tactiek, race-instinct en ook wat geluk een grote rol spelen.

Toch moet ook Otter erkennen dat zijn kopvrouw Schulting momenteel zó sterk is, dat ze bijna alle onzekerheid uit het shorttrack haalt. Ze won net als vorig jaar bij het EK de 500, 1.000 én 1.500 meter en was in haar races vaak met afstand de beste.

"Suzanne heeft een topsnelheid die minstens zo hoog ligt als haar tegenstanders en conditioneel komt er niemand bij haar in de buurt. Die combinatie is dodelijk", aldus de bondscoach. "En ja, dan wordt het een stuk voorspelbaarder."

Schulting kon heel vaak juichen in Gdansk. Foto: ANP

'Exceptionele gevallen winnen vaak'

Semen Elistratov, die in Gdansk voor de derde keer in zijn carrière Europees kampioen werd, zat zaterdag naast Otter in de bus toen hij opeens even wat kwijt moest.

"Die Suzanne Schulting, ze is gewoon Superwoman", zei de ervaren Rus. "Ze is zó sterk. Ze doet mee op de langebaan alsof dat normaal is. En in het shorttrack kan niemand haar volgen. Eerst had je met Jorien ter Mors al een Superwoman en nu heb je er weer een gemaakt. Kun je ook een Superman maken?"

"Ik moest daar zo om lachen", zegt Otter, nadat hij het Engels met een sterk Russisch accent van Elistratov had geprobeerd na te doen. "Maar het geeft ook aan hoeveel impact de prestaties van Suzanne in het buitenland hebben en dat Suzanne een exceptioneel geval is. En exceptionele gevallen winnen vaak."

Schulting, die nu weer van sport gaat switchen en over 2,5 week mee zal doen aan de WK afstanden op de langebaan, schrijft haar dominantie zelf vooral toe aan vertrouwen.

"Ik weet dat ik sterk ben en rondetijden kan rijden waar in principe niemand aan kan komen", aldus de nu drievoudig Europees kampioen. "Toen ik dit weekend de tijden van de andere rijdsters zag, dacht ik: ik ben op dit moment gewoon de beste. Natuurlijk moest ik dat nog laten zien in de finalerondes, maar het geeft gewoon heel veel vertrouwen dat ik weet dat ik elke situatie op kan lossen."