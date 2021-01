Suzanne Schulting maakte een normaal onvoorspelbare sport afgelopen weekend weer zeer voorspelbaar. De 23-jarige shorttrackster won in het Poolse Gdansk haar derde Europese titel op rij en genoot van haar dominante optreden.

"Ik ben heel bij en trots. Het is toch weer een titel en de manier waarop ik die gewonnen heb, is ook gewoon heel vet", zei Schulting na haar zeer succesvolle toernooi. "Ik ben op dit moment gewoon echt de beste."

De Friezin reed in Polen vijftien races en won er dertien. Op de 500, 1.000 en 1.500 meter duldde ze amper tegenstand, ook niet in de finales, waardoor ze net als vorig jaar bij het EK drie afstandszeges boekte en al voor de 3.000 meter superfinale zeker was van de allroundtitel.

"Ik heb laten zien ik goed kan presteren onder druk. De druk die ik mezelf opleg, maar natuurlijk ook de druk die van de buitenwereld komt. Ik rijd toch weer een weekend zonder fouten in het individuele toernooi en dat is een mooi gegeven."

Schulting zag vrijdag tijdens de voorrondes aan haar rondetijden al dat ze beter was dan de concurrentie. "Het draait in onze sport niet 100 procent om rondetijden, maar het gaf me wel heel veel vertrouwen dat ik heel sterk ben."

"Ik wist dat als ik die tijden zou rijden, er in principe niemand mij zou kunnen verslaan. Dat is het vertrouwen dat ik de afgelopen twee jaar heb gekweekt. Het is een stuk stabieler geworden."

Schulting was weer oppermachtig op het EK. Schulting was weer oppermachtig op het EK. Foto: ANP

Duwtje in superfinale was reflex

Het toptoernooi van Schulting eindigde met twee mindere races, want in de 3.000 meter superfinale kregen zij Selma Poutsma een straf omdat de Europees kampioen haar teamgenoot een duwtje gaf vlak voor de streep. Op de afsluitende relay ging Schulting onderuit en was er zilver voor Nederland.

"In de superfinale is geen titel te verdienen, dus reed ik voor Selma en Xandra Velzeboer", aldus Schulting. "Dat duwtje was een reflex in the heat of the moment. Ik wilde gewoon graag dat Selma de superfinale zou winnen en samen met mij op het eindpodium zou staan. Het is terecht dat ik een penalty krijg, maar zuur dat zij ook bestraft wordt. Ik zal dit in ieder geval nooit meer doen in mijn carrière."

Schulting zal zich nu weer meer gaan richten op de langebaan. Over een kleine drie weken rijdt ze in Heerenveen de WK afstanden. "Daar ben ik echt heel blij mee, want anders had ik tot de WK shorttrack een gat van vijf weken zonder wedstrijden. Of ik komende week al de langebaanbubbel inga? Ha, dat weet ik niet. Daar heb ik me echt nog niet druk om gemaakt."