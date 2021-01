De Nederlandse shorttrackers hebben het EK in het Poolse Gdansk zondag afgesloten met een knappe titel op de relay. Bij de vrouwen viel Suzanne Schulting en was er na een chaotische race zilver voor de titelverdedigsters uit Nederland.

Jens van 't Wout, Dylan Hoogerwerf, Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat bleven Italië en titelverdediger Rusland voor in de finale van de 5.000 meter relay.

Slotrijder De Laat vocht in de slotronde een fraaie strijd uit met de Rus Semen Elistratov en de Italiaan Pietro Sighel, die in het individuele toernooi respectievelijk goud en zilver pakten. De Laat, goed voor brons in het allroundklassement, sloeg de aanvallen af en stelde het goud veilig.

Het is de zesde keer dat de Nederlandse mannen de Europese titel veroveren op de aflossing, na 2011, 2012, 2016, 2017 en 2018. Knegt was als enige betrokken bij al die gouden medailles.

Door zilver op de relay was het net geen perfect toernooi voor Schulting.

Net geen perfect EK voor Schulting

De aflossing bij de vrouwen verliep zeer chaotisch en niet gunstig voor de Nederlandse ploeg (Suzanne Schulting, Rianne de Vries, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma).

Kopvrouw Schulting, die eerder op de dag soeverein naar haar derde allroundtitel op rij schaatste, viel in de slotfase na een touché met de Italiaanse Cynthia Mascitto.

Na de race beslisten de scheidsrechters dat die valpartij werd veroorzaakt door een Russische shorttrackster die in de weg reed toen ze zich klaarmaakte om in de baan te komen. Rusland kwam als eerste over de streep, maar kreeg een straf, waardoor de Europese titel verrassend naar Frankrijk ging. Nederland kreeg zilver en Italië brons.

De Nederlandse vrouwen waren de afgelopen twee jaar de beste op de relay bij het EK.