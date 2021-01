Patrick Roest heeft zondag bij de wereldbeker in Heerenveen de 5.000 meter gewonnen door zijn eigen baanrecord te verpulveren. Sven Kramer eindigde op grote afstand als tweede. Dai Dai N'tab en Lennart Velema pakten zilver en brons op de 500 meter.

Roest kwam op de 5 kilometer in Thialf tot een verbluffende tijd van 6.05,14. Daarmee was de 25-jarige schaatser ruim drie seconden sneller dan zijn eigen baanrecord (6.08,21). Hij noteerde ook een officieus wereldrecord laagland (6.06,82 van Kramer in 2017 in Gangneung).

De kersverse Europees kampioen allround kwam zelfs enigszins in de buurt van het ruim dertien jaar oude Nederlands record van Kramer (6.03,32) en het wereldrecord van Ted-Jan Bloemen (6,01,86). Die toptijden zijn gereden op banen (Calgary en Salt Lake City) die ruim 1.000 meter hoger liggen dan Thialf.

Roest sloeg ook een gapend gat met de concurrentie. Kramer was bijna zeven seconden langzamer dan zijn ploeggenoot (6.11,80), maar dat was wel genoeg voor zilver. De Rus Sergey Trofimov (6.11,94) pakte brons.

Jorrit Bergsma (6.14,83) eindigde als vijfde. De Canadees Bloemen, die de afgelopen maanden niet goed heeft kunnen trainen, kwam niet verder dan de twaalfde tijd (6.19,67)

Eerder op zondag won Hallgeir Engebraten de 5 kilometer in de B-groep. De 21-jarige Noor bleef met een toptijd van 6.09,21 Marcel Bosker (6.09,71), de Zweed Nils van der Poel (6.11,84) en Martin Talsma (6.13,18) voor. In de B-groep wordt gestart in kwartetten, wat snellere tijden oplevert.

Uitslag 5.000 meter mannen 1. Patrick Roest - 6.05,14 (BR)

2. Sven Kramer - 6.11,80

3. Sergey Trofimov (Rus) - 6.11,94

4. Davide Ghiotto (Ita) - 6.12,87

5. Jorrit Bergsma - 6.14,83

Jonge Rus Arefyev troeft N'tab af op 500 meter

Op de 500 meter troefde Artem Arefyev de Nederlanders N'tab en Velema af. De pas twintigjarige Rus noteerde 34,45 en boekte zo de eerste wereldbekerzege uit zijn carrière.

N'tab, zaterdag de beste in 34,55, kwam zondag tot een tijd van 34,65. De 27-jarige Velema schaatste voor de tweede dag op rij een persoonlijk record (34,74) en pakte bij zijn negende wereldbekerwedstrijd op de 500 meter voor het eerst een podiumplek.

De verschillen waren zeer klein. Velema was maar vijf duizendsten sneller dan de Noor Bjørn Magnussen (34,745) en zeven duizendsten sneller dan Ronald Mulder (34,747).

Hein Otterspeer kwam na een opening van boven de tien seconden niet verder dan de tiende tijd (34,84).

De Rus Ruslan Murashov en de Kazach Roman Krech gingen onderuit op het "levensgevaarlijke" ijs van Thialf. Zaterdag vielen wereldrecordhouder Pavel Kulizhnikov en Kai Verbij al in de eerste omloop. Kulizhnikov (34,79) en Verbij (35,07) eindigden zondagochtend als eerste en tweede in de B-groep.