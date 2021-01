Femke Kok heeft zondag voor de tweede dag op rij een wereldbekerzege geboekt op de 500 meter. De twintigjarige schaatsster was in Heerenveen nipt sneller dan de Russische Angelina Golikova.

Kok noteerde in de voorlaatste rit een tijd van 37,27. De Russische Golikova, met 37,02 houdster van het baanrecord in Thialf, kwam in de slotrit drie honderdsten tekort om de Nederlandse van het goud af te houden: 37,30.

Kok zorgde zaterdag voor de eerste Nederlandse World Cup-zege bij de vrouwen op de 500 meter in bijna tien jaar. De jonge Friezin was een dag later negentien honderdsten langzamer, waardoor het belegen Nederlands record van Thijsje Oenema (37,06) ook dit weekend overleeft.

Dankzij Olga Fatkulina (37,40) ging het brons zondag ook naar Rusland. Michelle de Jong kwam door een persoonlijk record (37,75) tot een knappe vijfde plek.

Marrit Fledderus eindigde in 38,19 als elfde en Isabelle van Elst werd vijftiende in 38,56. Dione Voskamp viel bij de start even op haar knieën en kwam niet verder dan de 25e tijd (41,94). Fledderus en Van Elst mochten rijden omdat Jutta Leerdam en Jorien ter Mors zich richten op de 1.000 meter van later op zondag.

De Russische Daria Kachanova ging onderuit in de eerste bocht en knalde hard in de kussens. Zaterdag én zondag waren er bij de mannen ook meerdere valpartijen op de kortste afstand.