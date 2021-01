De Amerikaanse Brittany Bowe heeft zondag op de 1.000 meter bij de wereldbeker in Heerenveen een kwartet aan Nederlandse schaatssters verslagen. Irene Schouten won de 3 kilometer in een baanrecord en op de 500 meter boekte Femke Kok haar tweede World Cup-zege op rij.

Bowe rekende op de 1.000 meter in een rechtstreeks duel af met Jutta Leerdam: 1.13,60 om 1.14,15. De wereldkampioene op de kilometer viel met die tijd zelfs net naast het podium.

Jorien ter Mors eindigde in 1.13,94 als tweede en het brons ging naar Kok, die een persoonlijk record reed: 1.14,07. Ireen Wüst eindigde achter Leerdam als vijfde (1.14,61), terwijl Michelle de Jong de vijfde Nederlandse in de top zeven was (zevende in 1.14,92).

Bowe is met 1.13,24 de houdster van het baanrecord in Thialf op de 1.000 meter en met 1.11,61 staat het wereldrecord eveneens op haar naam. Ze won zaterdag ook al de 1.500 meter in Heerenveen, toen voor Wüst en Antoinette de Jong.

Uitslag 1.000 meter vrouwen 1. Brittany Bowe (VS) - 1.13,60

2. Jorien ter Mors - 1.13,94

3. Femke Kok - 1.14,07

4. Jutta Leerdam - 1.14,15

5. Ireen Wüst - 1.14,61

Nederlands podium op 3.000 meter

Schouten toonde op de 3.000 meter nog maar eens haar topvorm door naar een persoonlijk record van 3.57,15 te schaatsen. Daarmee was de 28-jarige Noord-Hollandse bijna twee tienden sneller dan het baanrecord dat sinds eind december met 3.57,32 op naam van Antoinette de Jong stond.

De Jong klokte zondag 3.58,52 en pakte daarmee zilver. Het brons ging naar Joy Beune, die met 3.58,90 een persoonlijk record reed.

Zesvoudig wereldkampioene Martina Sábliková uit Tsjechië (vierde in 3.59,21) en de Canadese Isabelle Weidemann (vijfde in 3.59,43) reden ook onder de vier minuten. Reina Anema werd zesde in 4.02,58.

Schouten won vrijdag voor de tiende keer in haar carrière wereldbekergoud op de massastart. Ze had tot zondag nog nooit op een andere afstand goud gepakt in de World Cup.

Uitslag 3.000 meter vrouwen 1. Irene Schouten - 3.57,15 (BR)

2. Antoinette de Jong - 3.58,52

3. Joy Beune - 3.58,90

4. Martina Sábliková (Tsj) - 3.59,21

5. Isabelle Weidemann (Can) - 3.59,43

Kok nipt sneller dan Golikova, geen Nederlands record

Op de 500 meter was Kok net wat sneller dan de Russische Angelina Golikova: 37,27 om 37,30. Dankzij Olga Fatkulina (37,40) ging het brons zondag ook naar Rusland. Michelle de Jong kwam door een persoonlijk record (37,75) tot een knappe vijfde plek.

Kok zorgde zaterdag voor de eerste Nederlandse World Cup-zege bij de vrouwen op de 500 meter in bijna tien jaar. De jonge Friezin was een dag later negentien honderdsten langzamer, waardoor het belegen Nederlands record van Thijsje Oenema (37,06) ook dit weekend overleeft.

Marrit Fledderus eindigde in 38,19 als elfde en Isabelle van Elst werd vijftiende in 38,56. Dione Voskamp viel bij de start even op haar knieën en kwam niet verder dan de 25e tijd (41,94). Fledderus en Van Elst mochten rijden omdat Jutta Leerdam en Jorien ter Mors zich richten op de 1.000 meter van later op zondag.

De Russische Daria Kachanova ging onderuit in de eerste bocht en knalde hard in de kussens. Zaterdag én zondag waren er bij de mannen ook meerdere valpartijen op de kortste afstand.