Suzanne Schulting is zondag voor het derde jaar op rij Europees kampioen shorttrack geworden. De 23-jarige Nederlandse was net als vorig jaar ongenaakbaar: na de 1.500 en 500 meter won ze ook de 1.000 meter in het Poolse Gdansk.

De 23-jarige Schulting reed in de finale van de 1.000 meter haar dertiende race van het toernooi en voor de dertiende keer kwam ze als eerste over de streep.

EK-debutant Selma Poutsma (21) ging knap mee in het spoor van Schulting en pakte met zilver haar eerste medaille bij een Europees kampioenschap.

Titelverdedigster Schulting gaat na drie afstandszeges met het maximale aantal van 102 punten ruim aan de leiding in het klassement. Met nog de 3.000 meter superfinale te gaan, is ze niet meer in te halen door de concurrentie. Vorig jaar presteerde ze precies hetzelfde.

Poutsma steeg door haar zilveren plak op de 1.000 meter naar de vierde plek in de algemene rangschikking en heeft nog zicht op een podiumplek in het allroundklassement. Xandra Velzeboer viel in de halve finales van de 1.000 meter en zakte naar de zevende plaats. Ze mag wel de superfinale rijden.

EK-klassement vrouwen 1. Suzanne Schulting - 102 punten

2. Anna Seidel (Dui) - 34

3. Natalia Maliszewska (Pol) - 23

4. Selma Poutsma - 21

5. Sofia Prosvirnova (Rus) - 19

7. Xandra Velzeboer - 16

Knegt krijgt straf in halve finale

In het mannentoernooi pakte Itzhak de Laat op de 1.000 meter zijn tweede bronzen medaille van het EK. De Nederlander, zaterdag al derde op de 500 meter en vierde op de 1.500 meter, moest de Rus Semen Elistratov en de Hongaar John-Henry Krueger voor zich dulden in de finale van de kilometer.

Sjinkie Knegt strandde in de halve finales van de 1.000 meter en Dylan Hoogerwerf redde het net niet in de kwartfinales.

Elistratov is bijna zeker van zijn derde Europese allroundtitel. De dertigjarige Rus heeft met nog de 3.000 meter superfinale te gaan een voorsprong van 34 punten op De Laat en zijn landgenoot Konstantin Ivliev. Op de slotafstand zijn nog 34 punten te verdienen.

Knegt staat zevende en zou nog op het podium kunnen eindigen.