Femke Kok is ontzettend blij met de bijzondere zege die ze zaterdag boekte op de 500 meter in Heerenveen en hoopt dat haar overwinning het begin is van meer. Het twintigjarige schaatstalent is de eerste Nederlandse met een World Cup-zege op de kortste afstand sinds Annette Gerritsen in maart 2011.

Kok kwam op het snelle ijs van Thialf in haar tweede wereldbekerwedstrijd ooit tot 37,08, exact dezelfde tijd als waarmee ze eind december haar persoonlijk record aanscherpte. Ze had geen idee dat ze Gerritsen na bijna tien jaar heeft afgelost.

"Maar het is supermooi dat ik dat stokje mag overnemen vandaag", zei Kok tegen de NOS. De Friezin had het gevoel dat ze nog harder kon en baalde eigenlijk dat ze weer 37,08 reed.

"Mijn start ging niet zo goed, alleen toen reed ik zó'n goed rondje. Het voelde heel goed", zei ze. "Ik ben heel blij met deze tijd, het is alleen jammer dat het niet nét iets sneller was."

Femke Kok op het podium in Thialf als winnaar van de 500 meter. Femke Kok op het podium in Thialf als winnaar van de 500 meter. Foto: Pro Shots

'Er zit nog meer in mijn start'

Kok wordt gezien als een van de toekomstige toppers in het Nederlandse schaatsen en werkt er hard aan om haar belofte in te lossen. Ze is vooral bezig met haar start en heeft een helder doel voor ogen.

"Mijn start, daar zit nog meer in. Ik probeer aan mijn reactievermogen te werken, want dat is vaak traag. Ik hoop dat ik hier ooit een 36'er kan rijden en hopelijk is dat dit seizoen al. We gaan het zien."

Met haar persoonlijke toptijd van 37,08 zit Kok slechts twee honderdsten boven het Nederlands record, dat al acht jaar in handen is van Thijsje Oenema. Zondag staat de tweede omloop van de 500 meter op het programma in Thialf.