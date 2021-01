Suzanne Schulting genoot zaterdagavond met volle teugen van haar wedstrijden op het EK shorttrack. De regerend wereldkampioene pakte zowel op de 500 als de 1.500 meter goud in het Poolse Gdansk, wat haar een ruime voorsprong in het klassement geeft.

"Vandaag voelde ik me wel onverslaanbaar", zei een tevreden Schulting. "Ik voelde me heel erg goed. Ik eis vooraf van mezelf om twee keer goud te pakken en als ik dan doe wat ik moet doen, dan geeft dat een geweldige ontlading."

De 23-jarige Schulting, die de kwalificaties vrijdag al zeer eenvoudig doorkwam, begon de dag met goud op de 1.500 meter, waar ze met nog drie rondjes te gaan de leiding pakte en die niet meer uit handen gaf. Ook op de 500 meter was ze duidelijk de sterkste.

Ondanks haar dominantie was de regerend wereldkampioene zenuwachtig voor haar races. "Dat is ook goed en niet zo raar, want ik heb die zenuwen nodig om op scherp te staan. Zonder die zenuwen ben ik echt minder scherp", aldus Schulting.

'Ontlading van zege werkt voor mij verslavend'

Door haar sterke optredens op de 500 en 1.500 meter is het de vraag wie Schulting nog van haar derde Europese titel op rij af kan houden. De regerend olympisch kampioene op de 1.000 meter blijft ondanks haar vele overwinningen van elke zege genieten.

"Mensen zullen wel denken: hoe kan ze elke keer nog zo blij over de finish komen? Dat komt doordat het een titeltoernooi is en daar wil je gewoon alles winnen. Het moet van mezelf goed gaan en die ontlading als het lukt, werkt verslavend. Anders was ik er al lang mee gekapt denk ik", zei Schulting lachend.

Het EK shorttrack wordt zondag afgesloten met de 1.000 meter, de relayfinale op de 3.000 meter en de superfinale. De negentienjarige Xandra Velzeboer bezet op dit moment de vijfde plek in het klassement bij de vrouwen.