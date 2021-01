De 500 meter voor mannen bij de World Cup in Thialf leverde zaterdag een aantal opmerkelijke valpartijen op. Kai Verbij, wereldrecordhouder Pavel Kulizhnikov en de Duitser Joel Dufter gingen allemaal op onorthodoxe wijze onderuit en na afloop ging het niet voor het eerst over het ijs in Heerenveen.

"Het is supersnel ijs dat snel breekt. Als je qua timing net even verkeerd afzet, dan breekt het en val je. Het is levensgevaarlijk ijs, zoals we weleens zeggen. Maar we moeten het ermee doen", zei winnaar Dai Dai N'tab na afloop tegen de NOS.

Verbij kwam een week geleden bij het EK sprint in Heerenveen ook al ten val. Bij de wereldbeker ging hij op vrijwel dezelfde plek onderuit - aan het einde van de eerste bocht - als wereldrecordhouder Kulizhnikov een rit eerder. Dufter viel op het rechte stuk.

"Het ijs is vrij rap en breekt heel erg. Als je op zo'n snelheid even de controle verliest, dan lig je. Het kan aan het ijs liggen, al viel het aantal valpartijen vandaag mee. Het kan ook aan mij liggen", was Verbij iets minder stellig dan N'tab.

"Er zijn tijden geweest dat ik jaren niet viel en nu gebeurt het twee keer achter elkaar. Dat kan gebeuren. Ik heb wat pijn in mijn nek en ben wat duizelig, maar meer niet."

De val van Kai Verbij op de 500 meter in beeld. De val van Kai Verbij op de 500 meter in beeld. Foto: Pro Shots

IJskwaliteit al vaker onderwerp van gesprek

De ijskwaliteit in de hal in Heerenveen is al veelbesproken. In de afgelopen maanden liet vooral Sven Kramer zich een paar keer zeer kritisch uit over de ijsvloer, die mede door financiële problemen anders is dan voorheen.

Thialf heeft vanwege de coronapandemie flink moeten saneren en zag de bekende ijsmeester Beert Boomsma in oktober na twintig jaar vertrekken. Begin december uitten veel topschaatsers hun zorgen over het ijs, al lieten ze naderhand ook weten verbetering te merken.

Zondag wordt het eerste World Cup-weekend van het seizoen afgesloten met onder meer de tweede omloop van de 500 meter. Ook rijden zowel de mannen als vrouwen een 1.000 meter en staat er een 3.000 meter voor vrouwen en een 5.000 meter voor mannen op het programma.