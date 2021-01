Dai Dai N'tab heeft zaterdag bij de eerste World Cup van het seizoen in Heerenveen de 500 meter op zijn naam geschreven. Het onderdeel kende een bizar verloop met valpartijen van Kai Verbij en Pavel Kulizhnikov. Eerder op de dag was Europees kampioen sprint Thomas Krol ongenaakbaar op de 1.500 meter.

N'tab was een van de vele sprinters die een 34'er reed in Thialf. Hij was in 34,55 de allersnelste en is de eerste Nederlander sinds Jan Smeekens in 2018 die een 500 meter in de wereldbeker wint. Het podium werd gecompleteerd door de Canadees Laurent Dubreuil (34,65) en Ruslan Murashov uit Rusland (34,66).

In de laatste rit ging Verbij tegen Dubreuil in de eerste bocht hard onderuit. Bizar genoeg ging wereldrecordhouder Pavel Kulizhnikov een rit eerder in zijn eerste wedstrijd sinds 8 december op vrijwel dezelfde plek onderuit.

Na N'tab was Ronald Mulder - hij reed geen vlekkeloze race en klokte 34,74 - op plek vijf de beste Nederlander. Hein Otterspeer werd zevende (34,77) en Lennart Velema was in 34,89 de nummer elf.

Slechts vier van de twintig rijders bleven boven de 35 seconden in Heerenveen. De tweede omloop van de 500 meter wordt zondag verreden.

Kai Verbij ging net als Pavel Kulizhnikov hard de kussens in op de 500 meter. Kai Verbij ging net als Pavel Kulizhnikov hard de kussens in op de 500 meter. Foto: Pro Shots

Krol maakt indruk op 1.500 meter

Eerder op de dag was Krol een klasse apart op de 1.500 meter. In zijn rit tegen de Europese allroundkampioen Patrick Roest had hij zelfs zicht op het baanrecord. Hij kwam uit op een tijd van 1.43,24. Roest gaf veel toe en moest genoegen nemen met de tweede tijd: 1.44,45.

In de laatste rit slaagde olympisch kampioen Kjeld Nuis er niet in om onder die tijden de duiken. Hij kwam uit op 1.44,66, waarmee hij drie honderdsten sneller was dan nummer vier Wesly Dijs. Louis Hollaar werd vijfde in 1.45,07.

De dag werd afgesloten met een Nederlandse zege op de massastart, waarop de 39-jarige Arjan Stroetinga de beste was. De teamgenoot van Jorrit Bergsma troefde de Zwitser Livio Wenger en de Belg Bart Swings in de slotfase af.

Bij de vrouwen ging de winst op de 1.500 meter naar Brittany Bowe, op de 500 meter naar Femke Kok en op de massastart naar Irene Schouten. Zondag volgen naast de tweede 500 meter ook nog een 1.000 meter voor vrouwen en mannen, een 3.000 meter voor vrouwen en een 5.000 meter voor mannen.

Volgend weekend staat in Heerenveen het tweede en laatste World Cup-weekend van dit seizoen op het programma. Twee weken later is Thialf het decor van de WK afstanden.