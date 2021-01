Thomas Krol heeft zaterdag van zich doen spreken op de 1.500 meter bij de eerste World Cup van het seizoen in Heerenveen. De Europees kampioen sprint klokte veruit de snelste tijd op het ijs van Thialf.

In zijn rit tegen de Europese allroundkampioen Patrick Roest had Krol zelfs zicht op het baanrecord. Hij kwam uit op een tijd van 1.43,24. Roest gaf veel toe en moest genoegen nemen met de tweede tijd: 1.44,45.

In de laatste rit slaagde olympisch kampioen Kjeld Nuis er niet in om onder die tijden de duiken. Hij kwam uit op 1.44,66, waarmee hij drie honderdsten sneller was dan nummer vier Wesly Dijs. Louis Hollaar werd vijfde in 1.45,07.

Bij de vrouwen ging de winst op de 1.500 meter naar Brittany Bowe en op de 500 meter naar Femke Kok. De mannen verschijnen nog op het ijs voor de eerste omloop van de 500 meter. Ook worden de finales van de massastart nog verreden.

Het wereldbekerweekend in Thialf begon vrijdag met de ploegenachtervolging - op dat onderdeel was er namens Nederland goud voor Sven Kramer, Chris Huizinga en Beau Snellink - en de halve finales van de massastart. De finales van de massastart zijn zaterdag.

Volgend weekend staat in Heerenveen het tweede en laatste World Cup-weekend van dit seizoen op het programma. Twee weken later is Thialf het decor van de WK afstanden.