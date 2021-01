Brittany Bowe heeft zaterdag bij de eerste World Cup van het seizoen de 1.500 meter gewonnen. De Amerikaanse was in Thialf sneller dan onder anderen Ireen Wüst en Antoinette de Jong, die genoegen moesten nemen met zilver en brons.

De 32-jarige Bowe kwam tot een tijd van 1.53,88 en was daarmee de enige die onder de 1.54 bleef in Heerenveen. Olympisch en wereldkampioene Wüst kwam met 1.54,57 het dichtst in de buurt en De Jong noteerde in de slotrit 1.54,71.

Nationaal kampioene Jorien ter Mors, Irene Schouten en Melissa Wijfje, de drie andere Nederlandse deelnemers op de schaatsmijl, werden respectievelijk vijfde, zesde en twaalfde. Schouten hield met 1.54,98 een persoonlijk record aan haar rit over.

Later op de dag rijden ook de mannen de 1.500 meter en verschijnen de vrouwen en mannen voor de eerste omloop van de 500 meter op het ijs. Ook worden de finales van de massastart verreden.

Het wereldbekerweekend in Thialf begon vrijdag met de ploegenachtervolging - op dat onderdeel was er namens Nederland goud voor Sven Kramer, Chris Huizinga en Beau Snellink - en de halve finales van de massastart.

Volgend weekend staat in Heerenveen het tweede en laatste World Cup-weekend van dit seizoen op het programma. Twee weken later is Thialf het decor van de WK afstanden.