Femke Kok heeft zaterdag voor een bijzondere prestatie gezorgd bij de eerste wereldbeker van het seizoen in Thialf. Het schaatstalent zorgde voor de eerste Nederlandse World Cup-zege bij de vrouwen op de 500 meter in bijna tien jaar. Eerder op de dag won Brittany Bowe de 1.500 meter.

De twintigjarige Kok reed op de 500 meter pas haar tweede wereldbekerwedstrijd ooit en maakte indruk met een tijd van 37,08, waar niemand meer aankwam. Ze volgt Annette Gerritsen op, die in maart 2011 de laatste Nederlandse was die op de 500 meter een wereldbekerwedstrijd won.

Kok deelt het podium met de Russische Angelina Golikova (37,30) en de Canadese Heather McLean (37,36). Jutta Leerdam kwam als Europees kampioene sprint met 37,50 niet verder dan de zesde tijd.

Vlak achter haar eindigde Michelle de Jong, het zusje van Antoinette de Jong, in 37,79 als zevende. Van de overige Nederlandse rijdsters werd Dione Voskamp tiende (37,94) en Jorien ter Mors dertiende (38,01). Zondag volgt de tweede omloop van de 500 meter.

Annette Gerritsen was in maart 2011 de laatste Nederlandse die een 500 meter won in de wereldbeker. Foto: Pro Shots

Bowe blijft Wüst en De Jong voor

Op de 1.500 meter kwam de 32-jarige Bowe tot een tijd van 1.53,88. De Amerikaanse was daarmee de enige die onder de 1.54 bleef in Heerenveen. Olympisch en wereldkampioene Ireen Wüst kwam met 1.54,57 het dichtst in de buurt en Antoinette de Jong noteerde in de slotrit 1.54,71.

Nationaal kampioene Ter Mors, Irene Schouten en Melissa Wijfje, de drie andere Nederlandse deelnemers op de schaatsmijl, werden respectievelijk vijfde, zesde en twaalfde. Schouten hield met 1.54,98 een persoonlijk record aan haar rit over.

Later op de dag staan de eerste omloop van de 500 meter voor mannen en de finales van de massastart nog op het programma. Het weekend in Thialf begon vrijdag met de ploegenachtervolging, waarop Sven Kramer, Chris Huizinga en Beau Snellink goud pakten namens Nederland.

Volgend weekend staat in Heerenveen het tweede en laatste World Cup-weekend van dit seizoen op het programma. Ze vormen de opmaat naar de WK afstanden van 11 tot en met 14 februari in Thialf.