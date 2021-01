De Nederlandse mannen hebben vrijdag op de ploegenachtervolging bij de World Cup in Heerenveen het goud veroverd. Sven Kramer, Chris Huizinga en Beau Snellink zetten in Thialf met 3.40,33 de snelste tijd neer. Bij de vrouwen pakte Nederland het zilver.

De 34-jarige Kramer, de 23-jarige Huizinga en de pas 19-jarige Snellink kwamen in de vierde rit in actie en versloegen Italië, dat 3.44,265 op het bord zette en daarmee als vierde eindigde. Noorwegen pakte het zilver in 3.41,62 en het brons ging naar Canada (3.41,71).

Nederland, dat voor het eerst in deze samenstelling reed, noteerde de vierde tijd ooit gereden in Thialf op de ploegenachtervolging en zat niet ver van het baanrecord van 3.39,76, gereden door Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij in november 2012.

Kramer krijgt bij de ploegenachtervolging normaal gesproken steun van Patrick Roest en Marcel Bosker, maar dat duo kwam vrijdag niet in actie vanwege hun inspanningen van afgelopen weekend bij het EK allround.

Bij de tweede en laatste wereldbeker van het seizoen, volgende week in Heerenveen, zullen Roest en Bosker met Kramer volgens de huidige planning wel weer aantreden bij de ploegachtervolging.

Foto: ANP

Vrouwen verliezen nipt van Canada

De Nederlandse vrouwen slaagden er net niet in om het goud te pakken op de ploegenachtervolging. Ireen Wüst, Carlijn Achtereekte en Melissa Wijfje moesten met een tijd van 2.57,04 alleen Canada voor zich laten: 2.56,71. Het brons ging naar Noorwegen (2.59,24).

Nederland reed in de derde rit tegen Polen en noteerde op dat moment ook de snelste tijd, maar in de slotrit doken Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann en Valérie Maltais namens Canada onder de tijd van Wüst, Achtereekte en Wijfje.

Ook bij de vrouwen reed Nederland in een andere samenstelling dan gebruikelijk. Antoinette de Jong en Joy Beune reden vorige week nog het EK allround en kwamen daarom vrijdag niet in actie.

Later op de dag hebben Jorrit Bergsma en Arjan Stroetinga (bij de mannen) en Marijke Groenewoud en Irene Schouten (bij de vrouwen) de finale bereikt van de massastart, die zaterdag wordt verreden. Stroetinga, Groenewoud en Schouten waren zelfs de snelste in hun halve finale.