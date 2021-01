Suzanne Schulting heeft zich vrijdag bij de Europese kampioenschappen shorttrack in het Poolse Gdansk op alle individuele afstanden overtuigend voor de hoofdnummers geplaatst.

De 23-jarige Schulting, regerend olympisch kampioene op de 1.000 meter, won haar heat op zowel de 500, de 1.000 als de 1.500 meter. Op de 500 meter plaatsten talenten Selma Poutsma en Xandra Velzeboer zich eveneens als nummers één van hun heat voor de kwartfinales.

De pas negentienjarige Velzeboer won net als Schulting ook haar heat in de kwartfinales van de 1.500 meter en plaatste zich op de 1.000 meter als tweede voor de kwartfinales. Poutsma eindigde op die twee afstanden als tweede in haar heat.

Het EK is het eerste grote internationale shorttracktoernooi in bijna een jaar tijd. Schulting kroonde zich de afgelopen twee jaar tot Europees kampioene en de Groningse is tevens de regerend wereldkampioene.

Later op vrijdag hopen de vrouwen zich nog voor de halve finales van de relay te plaatsen en komen ook de mannen in actie, met onder anderen Sjinkie Knegt. Bij het EK van vorig jaar eindigden geen Nederlandse mannen in de top drie van het eindklassement.

De kwartfinales, halve finales en finales worden zaterdag- en zondagmiddag afgewerkt in Gdansk.