De Nederlandse shorttrackers hebben vrijdag een uitstekende eerste dag beleefd op de Europese kampioenschappen shorttrack in het Poolse Gdansk. Suzanne Schulting, Sjinkie Knegt en alle andere Nederlandse deelnemers plaatsten zich op alle afstanden voor de finalerondes.

De 23-jarige Schulting, regerend olympisch kampioene op de 1.000 meter, won haar heat op zowel de 500, de 1.000 als de 1.500 meter.

Talenten Xandra Velzeboer (19) en Selma Poutsma (21) wisten zich ook op alle drie de afstanden te kwalificeren voor de volgende ronde. Velzeboer en Poutsma wonnen hun heat op de 500 meter, ze eindigden beiden als tweede op de 1.000 en op de 1.500 meter werd Velzeboer eerste en Poutsma tweede.

De Nederlandse vrouwenploeg bereikte op de relay eveneens overtuigend de halve finales. Schulting, Velzeboer, Poutsma en Georgie Dalrymple finishten hun heat als eerste, met een ruime voorsprong op Hongarije en Oekraïne.

Foto: Pro Shots

Ook Knegt, Hoogerwerf en De Laat kennen uitstekende dag

Bij de mannen presteerden Sjinkie Knegt, Dylan Hoogerwerf en Itzhak de Laat naar behoren. De Laat won zijn ritten op de 500, 1.000 en 1.500 meter. Knegt en Hoogerwerf namen op deze drie afstanden genoegen met de tweede plek in hun series.

Op de aflossing, over 5.000 meter, had de Nederlandse ploeg in de kwartfinales achter Italië eveneens voldoende aan de tweede plek.

Het EK is het eerste grote internationale shorttracktoernooi in bijna een jaar tijd. Schulting kroonde zich de afgelopen twee jaar tot Europees kampioene en de Friezin is tevens de regerend wereldkampioene.