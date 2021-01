Suzanne Schulting wil komend weekend in het Poolse Gdansk voor het derde jaar op rij Europees kampioene shorttrack worden. De 23-jarige Nederlandse kijkt er na maanden van alleen nationale wedstrijden ontzettend naar uit om weer voor een grote internationale titel te strijden.

"Ik kan deze hele week al niet wachten om te beginnen", zegt Schulting. "Het is zó vet om weer buitenlandse schaatsers te zien en om weer in de vibe van een internationale wedstrijd te komen. Ik merk dat ik daar heel veel energie van krijg."

De laatste internationale shorttrackwedstrijd was de wereldbekerfinale in Dordrecht vorig jaar februari. Het WK in Seoel werd een maand later een van de eerste grote sporttoernooien die werden afgelast vanwege de coronacrisis. Dit seizoen ging er een streep door de eerste vier wereldbekers.

Schulting deed deze winter wel mee aan drie nationale shorttrack- en drie nationale langebaanwedstrijden, maar voor de regerend Europees, wereld- en olympisch kampioene in het shorttrack draait het toch vooral om de grote toernooien.

"Dit weekend gaat het echt weer om de knikkers. Ik merk dat ik daardoor net even wat meer gefocust ben in de trainingen. Mijn coaches zeiden deze week: 'Je zit lekker in je wedstrijdstandje, Suus.' Tja, ik vind een toernooi als dit gewoon het allermooiste wat er is. Hier word ik een heel enthousiast en een gelukkig mens van."

Suzanne Schulting won vorig jaar in Hongarije haar tweede Europese titel. Suzanne Schulting won vorig jaar in Hongarije haar tweede Europese titel. Foto: ANP

'Jammer dat Fontana er niet is'

Schulting is de huizenhoge favoriet voor de Europese titel. Bij het EK van vorig jaar in het Hongaarse Debrecen won de Friezin de 500, 1.000 én 1.500 meter en had ze in het eindklassement een grote voorsprong op nummer twee Arianna Fontana.

Die Italiaanse meldde zich twee weken geleden vanwege de coronasituatie in Europa af voor het toernooi van dit weekend. "Mijn gezondheid is mijn belangrijkste bezit. Dat moet ik beschermen", zei de zevenvoudig Europees kampioene, die zich volledig richt op het WK in Dordrecht (5-7 maart).

"Ik vind het jammer dat Fontana er niet bij is", aldus Schulting. "Zij is altijd een smaakmaker en ik had heel graag tegen haar geracet en haar laten zien wie de beste is. Ik zou een EK niet zo snel overslaan, maar wat doe je eraan?"

Het EK begint vrijdag om 10.00 uur met de voorrondes op de 500, 1.000 en 1.500 meter. Zaterdag- en zondagmiddag zijn de finales in Gdansk.