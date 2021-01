Sjinkie Knegt begint vrijdag in het Poolse Gdansk aan zijn eerste EK in drie jaar. De 31-jarige shorttracker, die in 2018 zijn derde Europese titel veroverde, voelt zich na veel blessureleed weer bijna 100 procent en is benieuwd wat hij kan op het internationale podium.

"Het is lang geleden dat ik een EK heb gereden, maar ik zeg altijd maar dat je zo goed bent als je laatste toernooi. En bij mijn vorige EK ging het best goed", zegt Knegt met een knipoog.

De Fries liep in 2019 vlak voor het EK in Dordrecht ernstige brandwonden op bij het aansteken van een houtkachel. De afgelopen twee jaar stonden voor Knegt vooral in het teken van herstellen. Aan het einde van vorig seizoen maakte hij zijn rentree bij de wereldbeker in Dordrecht en afgelopen december boekte hij bij de International Invitation Cup in Thialf zijn eerste overwinning sinds zijn terugkeer.

Toch was het geen uitgemaakte zaak dat Knegt zou mogen starten op het EK. Hij had een aanwijsplek nodig, nadat Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf zich op eigen kracht hadden geplaatst voor het individuele toernooi. "Ik denk dat ze de goede keuze hebben gemaakt", zegt de Europees kampioen van 2012, 2015 en 2018 met een lach.

Volgens bondscoach Jeroen Otter is Knegt "fysiek weer heel dicht bij de 100 procent". De shorttracker merkte de afgelopen maand in de trainingen zelf ook dat hij steeds makkelijker schaatst. "Maar het is voor mij de vraag waar ik sta in dit internationale veld. Het spelletje snap ik nog wel, maar de grootste uitdaging van dit toernooi wordt om te kijken wat ik nog waard ben."

Knegt (midden) stond drie jaar geleden op de hoogste trede van het podium bij het EK. Knegt (midden) stond drie jaar geleden op de hoogste trede van het podium bij het EK. Foto: ANP

Knegt verwacht verrassingen op EK

Knegt zal zeker niet de enige EK-deelnemer met vraagtekens zijn, want het toernooi in Polen is de eerste internationale shorttrackwedstrijd in bijna een jaar tijd. Het WK van vorig seizoen ging niet door en deze winter waren er geen wereldbekers door de coronacrisis.

"Niemand weet hoe de concurrentie ervoor staat. Dat maakt het lastig voor ons, want er zullen jongens zijn waarvan je nog nooit gehoord hebt die een flinke stap hebben gezet in een jaar tijd. Voor de tv-kijker is het goed nieuws, want het zullen mooie wedstrijden worden."

Voor Knegt is het wennen dat hij het zonder zijn maatje Daan Breeuwsma moet doen. De 33-jarige Fries debuteerde in 2009 net als Knegt bij een Europees kampioenschap en miste daarna geen enkel EK. Otter geeft met het oog op de relay bij de Spelen van 2022 nu de kans aan jongelingen Jens van 't Wout en Friso Emons, ook omdat zij dit seizoen geen ervaring konden opdoen bij World Cups.

"Het is raar dat Daan er niet bij is", aldus Knegt. "Dat begon al op dag één. We worden door de KNSB altijd met een busje naar Schiphol gebracht en ik stap op in Lemmer. Normaal app ik Daan altijd met de vraag of ze al vertrokken zijn, maar nu moest ik het in de groepsapp zetten en kreeg ik geen reactie. Ha, ik werd meteen met de neus op de feiten gedrukt."

Het EK shorttrack begint vrijdag met de voorrondes. De finales zijn op zaterdag en zondag.