Suzanne Schulting is teleurgesteld dat ze via een persbericht te horen kreeg dat ze niet geselecteerd is voor de massastart bij de twee wereldbekers langebaan in Thialf. De wereldkampioen shorttrack had dat graag persoonlijk gehoord van bondscoach Jan Coopmans.

"Ik had heel duidelijk aangegeven bij de bondscoach dat ik ambities heb op de massastart. Dus ik vind het vreemd dat ik op deze manier moest vernemen dat ik niet geselecteerd ben", zegt Schulting woensdag vanuit het Poolse Gdansk, waar ze vanaf vrijdag meedoet aan het EK shorttrack.

Shorttrack is de prioriteit voor de 23-jarige Friezin in de aanloop naar de Olympische Spelen van Peking volgend jaar, maar ze heeft ook ambities op de langebaan. Schulting plaatste zich eind december bij het WK-kwalificatietoernooi op de 500 en 1.000 meter voor de wereldbekers en de WK afstanden. Op de massastart werd ze tweede, achter Irene Schouten.

Coopmans heeft als bondscoach echter de volledige zeggenschap over wie de massastart mag rijden bij internationale langebaantoernooien. Hij selecteerde Schouten en Marijke Groenewoud voor de eerste wereldbeker in Thialf komend weekend en Schouten en Melissa Wijfje voor de World Cup van volgende week.

Schulting, die ook geen reserve is, heeft na de bekendmaking van de selectie gebeld met Coopmans. "Want ik vind het raar dat ik niet van tevoren een uitleg van hem heb gekregen. Als ik niet eens reserve ben, heb je het niet helemaal begrepen."

Coopmans zegt in een reactie dat hij begrijpt dat Schulting niet tevreden is. "Want zij reed een heel goede massastart bij het kwalificatietoernooi. Maar er was er één de allerbeste en dat was Irene Schouten. Over het programma van Suzanne bestond lang onzekerheid, daar kan ik niet op blijven wachten. Het gaat nu om Irene, die faciliteer ik voor de World Cups."

Schouten (links) was bij het kwalificatietoernooi net wat sneller dan Schulting op de massastart. Schouten (links) was bij het kwalificatietoernooi net wat sneller dan Schulting op de massastart. Foto: Pro Shots

'Ik ga niet knechten'

Schulting moest door de verschillende bubbels en het overlappende programma van de langebaan- en shorttrackwedstrijden inderdaad puzzelen hoe haar programma eruit zou komen te zien.

"Maar op het moment dat de bondscoach de selectie naar buiten bracht, wist ik nog niet wat ik zou gaan doen", zegt de olympisch kampioen op de 1.000 meter shorttrack. "Hij kan niet in mijn hoofd kijken, dus hij had me gewoon kunnen selecteren. Dan had ik me nog af kunnen melden."

Schouten geldt al jaren als de kopvrouw van Nederland in de massastart. Ze werd wereldkampioen in 2015 en 2019 en eindigde vorig jaar als derde bij de WK. Coopmans stelt sinds hij bondscoach is bijna altijd een duidelijke kopvrouw en een duidelijke knecht op bij het teamonderdeel, dat sinds 2018 olympisch is.

"Ik ben geen knecht. Ik ga alleen voor goud, daar ben ik heel duidelijk in", aldus Schulting. "Het zou kunnen dat dat een reden is waarom de bondscoach me niet geselecteerd heeft. Ik ga niet knechten voor Irene, en zij waarschijnlijk ook niet voor mij. Dat snap ik volledig. Ik denk dat we dezelfde rijders zijn: we willen allebei winnen."