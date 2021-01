Graeme Fish doet volgende maand niet mee aan de WK afstanden in Heerenveen. De 23-jarige Canadees, regerend wereldkampioen op de 10 kilometer en houder van het wereldrecord, ziet het niet zitten om af te reizen naar Nederland.

"Het was de moeilijkste beslissing die ik ooit heb moeten nemen. Het liefst was ik gewoon naar Nederland gekomen, maar vanwege het coronavirus vind ik het een te groot risico", zegt Fish dinsdag tegen schaatsen.nl.

"Op dit moment vind ik mijn gezondheid net even wat belangrijker dan een WK. Ik ben nog altijd erg jong en zou mijn toekomst niet op het spel willen zetten door naar Nederland af te reizen en daar het virus op te lopen."

Fish blijft liever in Canada trainen. "Zodat ik volgend jaar beter dan ooit ben. Het is altijd een droom geweest om goud te winnen op de Olympische Spelen. Ik weet dat het nu nog ver weg is, maar ik ben er al wel naar aan het toewerken."

In februari vorig jaar stuntte Fish in Salt Lake City door op de 10 kilometer het wereldrecord aan te scherpen tot 12.33,86. Het record stond sinds 2015 met 12.36,30 op naam van Ted-Jan Bloemen.

De WK afstanden zijn van 11 tot en met 14 februari. Fish is niet de eerste rijder van naam die afzegt voor het toernooi. Eerder kondigde Denis Yuskov, drievoudig wereldkampioen op de 1.500 meter, aan dat hij wegens een knieblessure niet naar Thialf komt.