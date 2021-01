Van de vier Nederlandse titels bij het gecombineerde EK allround en EK sprint van afgelopen weekend in Thialf was de titel van Thomas Krol het verrassendst. Voor de 28-jarige schaatsster was zijn gouden medaille bij het sprinttoernooi een mooie bonus.

Krol lacht even als hij na zijn huldiging de vraag krijgt of hij nu een sprinter genoemd moet worden. "Het is gek om te zeggen dat ik geen sprinter ben als ik net het EK sprint heb gewonnen", zegt hij.

De rijder van Jumbo-Visma behoort al jaren tot de wereldtop op de 1.000 en de 1.500 meter, maar voor de 500 meter is hij eigenlijk niet explosief genoeg. Een topresultaat bij een sprintvierkamp, met twee keer een 500 meter in één weekend, leek daarom een utopie.

"Ik had echt niet gedacht dat ik ooit een sprinttoernooi zou winnen", aldus Krol. "Voor dit EK heb ik gezegd dat het al uniek zou zijn als ik het podium zou halen. Dat ik nu zelfs de titel heb gepakt, is supergaaf."

De wereldkampioen op de 1.500 meter van 2019 twijfelde drie weken geleden zelfs even of hij wel een 500 meter zou rijden bij het WK-kwalificatietoernooi, wat nodig was om kans te maken op EK-plaatsing.

"Het was niet ideaal om daar drie dagen achter elkaar te rijden. Ik had het ook niet heel erg gevonden als het niet gelukt was om me te plaatsen. Maar uiteindelijk wilde ik de kans op EK-deelname in zo'n raar seizoen niet laten liggen."

Thomas Krol met Jutta Leerdam, de kampioen bij de vrouwen. Thomas Krol met Jutta Leerdam, de kampioen bij de vrouwen. Foto: ANP

'500 meter is nog steeds niet mijn hobby'

Die keuze pakte meer dan goed uit in Thialf. Krol legde de basis voor zijn titel op de eerste dag, waarop hij op de 500 meter voor de tweede keer in zijn carrière onder de 35 seconden reed (34,90) en vervolgens op de 1.000 meter een groot gat sloeg met de concurrentie. Zondag was zijn 500 meter iets minder (35,30), maar door wederom een sterke kilometer had hij in het eindklassement een flinke voorsprong op de nummer twee Hein Otterspeer.

"De 500 meter is nog steeds niet mijn hobby, maar die afstand gaat dit seizoen wel een stuk beter", aldus Krol. "Eigenlijk zat dit er al jaren in, als je naar mijn rondjes op de 1.000 meter kijkt, had ik al lang een keer een 34'er moeten rijden. Maar ik reed altijd veel te verkrampt op de 500 meter, waardoor ik foutjes maakte. Nu zit er meer ontspanning in en kom ik veel beter de 500 meter door."

Krol erkende wel dat hij het geluk had dat de titelverdediger Kai Verbij zaterdag viel op de 500 meter en de Rus Pavel Kulizhnikov, de wereldrecordhouder op de 500 en 1.000 meter, niet meedeed.

"Absoluut. Maar niemand weet hoe fit Kulizhnikov momenteel is en blijven staan is ook een heel belangrijk onderdeel van het sprinten, hoe vervelend ik het ook vind voor Kai. Maar Kai en ik zijn goede vrienden, dus hopelijk vindt hij het een troost ik zijn titel heb overgenomen."