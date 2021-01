Patrick Roest was zaterdag en zondag oppermachtig bij het EK allround. De 25-jarige schaatser had na vier afstanden een voorsprong van meer dan twee punten op de nummer twee Sverre Lunde Pedersen, terwijl hij op de 10 kilometer niet eens voluit hoefde te gaan.

Pedersen zei in de aanloop naar het EK in Thialf voor de camera van de NOS dat Roest zelfs met een mondkapje op Europees kampioen zou worden. Het was een grapje van de Noor, maar waarschijnlijk had hij nog gelijk ook.

Het verschil tussen Roest en Pedersen in het eindklassement was liefst 2,061 punten, of meer dan 41 seconden als je het vertaalt naar de 10 kilometer. De laatste keer dat een Europees kampioen bij de mannen zo'n grote voorsprong had op de nummer twee was in 1998 in Helsinki, toen Rintje Ritsma bij de eindafrekening een marge van 3,142 punten had op de Italiaan Roberto Sighel. Zelfs Sven Kramer, dit weekend afwezig in Heerenveen, was bij zijn tien titels niet zo dominant.

"Ik weet niet zo goed wat ik van dat grote verschil moet vinden", aldus Roest. "Ik ben gewoon blij dat ik de titel heb, al is het natuurlijk wel lekker om op deze manier te winnen."

De rijder van Jumbo-Visma is nu de regerend Nederlands, Europees en wereldkampioen op de grote vierkamp. Zeker de laatste twee seizoenen zorgt hij ervoor dat er weinig spanning zit in de strijd om het goud bij allroundtoernooien. Vorig jaar had hij bij het WK in Hamar in het eindklassement een voorsprong van 1,397 punten op Pedersen, die toen ook tweede werd.

"Het is misschien jammer voor het toernooi, maar ik ga natuurlijk niet inhouden tijdens mijn races om het spannender te maken", aldus Roest. "Voor mij zal het in ieder geval nooit saai worden om te winnen."

Roest veroverde zijn eerste Europese allroundtitel. Foto: Pro Shots

Buitenlanders missen wedstrijdritme

Roest weet bovendien dat de meeste buitenlandse schaatsers door de coronacrisis een lastige voorbereiding op het EK hadden. De Nederlandse rijders konden de afgelopen maanden altijd trainen op relatief snel ijs in Thialf en werkten al drie of vier toernooien op hoog niveau af. Voor veel buitenlanders was het Europees kampioenschap de eerste echte competitie van deze winter.

"Normaal had ik in deze fase van het seizoen al een stuk of zes 5 kilometers gereden, nu reed ik zaterdag pas mijn tweede", aldus Pedersen. "Ik merkte dit weekend dat ik nog het juiste wedstrijdgevoel mis. Het was een beetje alsof ik in slow motion aan het schaatsen was, zeker op de langere afstanden."

Roest: "Sverre is duidelijk niet in de vorm van zijn leven, normaal zou hij dichter bij mij zitten op een allroundtoernooi. Misschien komt dat door het gebrek aan wedstrijdritme. Het is hoe dan ook een heel raar seizoen."