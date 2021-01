Voor Antoinette de Jong was haar Europese allroundtitel zondag in Thialf ook een overwinning op zichzelf. De 25-jarige schaatsster voelde druk als titelverdedigster en was erg boos op zichzelf na de 3 kilometer van zaterdag, maar op de slotdag kwam haar eerste plek nooit echt in gevaar.

Het is 2.00 uur 's nachts als De Jong wakker wordt en niet meer in slaap kan komen. Ze blijft in haar bed maar de 1.500 meter schaatsen, de perfecte race waarmee ze over een uur of tien een grote stap wil zetten naar haar tweede Europese titel op rij.

"Uiteindelijk heb ik afgelopen nacht amper geslapen", zegt de rijdster van Jumbo-Visma na het veiligstellen van het goud in Heerenveen. "Toen om 6.30 uur de wekker ging, dacht ik: het zal me niet gebeuren dat ik hierdoor vandaag twee slechte races ga rijden. Maar het is een mindset om ook zonder slaap te kunnen presteren. Ik geef niet snel op."

De Jong won de 1.500 meter en verspeelde op de afsluitende 5 kilometer maar een klein deel van haar voorsprong op Irene Schouten, die verrassend de grootste uitdager van De Jong was en als tweede eindigde.

"Dit is een heel grote opluchting", aldus de winnares over haar titel. "Ik voelde druk, omdat iedereen verwachtte dat ik het dit weekend wel even zou doen. En ik wilde zelf ook heel graag. Maar het was absoluut geen makkelijk toernooi. Schouten was echt een heel goede tegenstander en dat maakte het heel spannend. Daardoor was de ontlading toen ik gewonnen had nog mooier en specialer."

De Jong met de traditionele krans. De Jong met de traditionele krans. Foto: Pro Shots

'Extra kick dat ik mentaal ook het verschil kan maken'

De Jong begon als de grote favoriet aan het EK, zeker nadat ze drie weken geleden bij WK-kwalificatietoernooi heel sterk had gereden met onder meer een baanrecord op de 3 kilometer. Juist op die afstand stelde ze zaterdag teleur door meer dan vier seconden te verliezen op Schouten.

"Ik voelde me echt kut na de 3 kilometer", aldus De Jong. "Na zo'n race probeer ik na te gaan waarom ik het verprutst heb, waar het mis is gegaan. Ik ben op zo'n moment even niet te genieten. Mijn vriend wilde graag met me praten, maar ik dacht: laat mij maar eventjes. Ik moest het eerst zelf verwerken voordat ik chagrijnig zou doen tegen iemand die het niet verdiende."

Zaterdagavond had De Jong de teleurstelling van zich afgeschud. "Ik heb het geaccepteerd. Ik kan heel boos op mezelf worden, maar ik kan het vervolgens ook afsluiten en het omzetten naar iets positiefs. Het geeft deze titel extra glans dat ik ook mentaal het verschil kan maken. Ik ben volwassener geworden. Ha, dat mag ook wel op mijn 25e."