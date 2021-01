Jutta Leerdam heeft zondag in Thialf de Europese sprinttitel veroverd. De schaatsster van Team Worldstream troefde op de afsluitende 1.000 meter de Russische Angelina Golikova (zilver) en Femke Kok (brons) af.

Op de tweede 500 meter zagen Leerdam en Kok hun achterstand op Golikova nog oplopen, want de Russische zegevierde in 37,41 seconden. Kok moest op de slotafstand 57 honderdsten goedmaken en Leerdam stond 0,72 seconden achter Golikova.

Op de eerste 1.000 meter van zaterdag deden Leerdam en Kok het beter dan Golikova en dat was nu weer het geval. Leerdam klokte in haar rit tegen Jorien ter Mors een winnende tijd van 1.14,00 en dat bleek genoeg voor het goud.

Golikova was op de 1.000 meter een stuk langzamer dan Leerdam (1.15,66) en verloor te veel tijd om haar leidende positie te behouden. Kok klokte achter Ter Mors en Leerdam de derde tijd in de tweede manche van de kilometer (1.15,12) en stelde het brons veilig.

Voor de 22-jarige Leerdam is het haar eerste grote medaille op een EK sprint. De regerend wereldkampioen op de 1.000 meter pakte eind vorig jaar ook goud bij de Nederlandse kampioenschappen sprint in Heerenveen.

Krol behoudt leiding op tweede 500 meter

Bij de mannen heeft Krol nog altijd de beste papieren om de Europese sprinttitel te veroveren. De schaatser van Jumbo-Visma klokte op de tweede 500 meter de achtste tijd (35,30) en verloor daarmee weinig op zijn grootste concurrent Hein Otterspeer, die met 35,12 de vijfde tijd neerzette.

Op de afsluitende 1.000 meter moet Otterspeer 0,32 seconden goedmaken om Krol nog van de Europese titel af te houden, maar in de eerste manche van de 1.000 meter was hij zaterdag bijna een seconde trager dan Krol. De Duitser Joel Dufter staat momenteel derde in het klassement op 0,72 seconden van Krol.

Kai Verbij won de tweede 500 meter met een sterke tijd van 34,58, maar de Nederlander van Jumbo-Visma doet vanwege zijn valpartij van zaterdag niet meer mee om een podiumplek.