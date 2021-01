Jutta Leerdam heeft zondag in Thialf de Europese sprinttitel veroverd. De schaatsster van Team Worldstream troefde op de afsluitende 1.000 meter de Russische Angelina Golikova (zilver) en Femke Kok (brons) af. Bij de mannen was het goud voor Thomas Krol en pakte Hein Otterspeer zilver.

Op de tweede 500 meter zagen Leerdam en Kok hun achterstand op Golikova nog oplopen, want de Russische zegevierde op de eerste afstand van de slotdag in 37,41 seconden. Kok moest op de slotafstand 57 honderdsten goedmaken en Leerdam stond als nummer drie 0,72 seconden achter Golikova.

Op de 1.000 meter van zaterdag deden Leerdam en Kok het al beter dan Golikova en dat was een dag later weer het geval. Leerdam klokte in haar rit tegen Jorien ter Mors een winnende tijd van 1.14,00 die ook genoeg bleek voor de sprinttitel.

Golikova was op de 1.000 meter een stuk langzamer dan Leerdam (1.15,66). Kok, die haar debuut maakte op een EK sprint, zette achter Ter Mors en Leerdam de derde tijd neer in de tweede manche van de kilometer (1.15,12) en stelde het brons veilig.

Voor de 22-jarige Leerdam is het haar eerste medaille op een EK sprint. De regerend wereldkampioen op de 1.000 meter pakte eind vorig jaar ook goud bij de Nederlandse kampioenschappen sprint in Heerenveen.

Jutta Leerdam troefde Angelina Golikova (zilver) en Femke Kok (brons) af. Jutta Leerdam troefde Angelina Golikova (zilver) en Femke Kok (brons) af. Foto: Pro Shots

Krol blijft Otterspeer voor op slotdag

Bij de mannen ging de Europese sprinttitel overtuigend naar Krol. De 28-jarige schaatser van Jumbo-Visma won de afsluitende 1.000 meter met een tijd van 1.08,02 en hield daarmee ploeggenoot Otterspeer (zilver) en de Duitser Joel Dufter (brons) achter zich in het klassement.

Krol, die zich voor het eerst in zijn loopbaan Europees sprintkampioen mag noemen, begon de slotdag van het EK al goed door op de tweede 500 meter weinig tijd te verliezen op zijn grootste concurrent Otterspeer. Die moest op de afsluitende 1.000 meter 0,32 seconden goedmaken om Krol van het goud af te houden.

De 32-jarige Otterspeer, die zijn directe tegenstander Viktor Mushtakov snel onderuit zag gaan, kwam in 1.09,08 over de streep en was niet bij machte om Krol van het goud te houden. Dufter was op de 1.000 meter eveneens sneller dan Otterspeer (1.08,93), maar niet snel genoeg om de Nederlander af te troeven in de strijd om zilver.

De Belg Mathias Vosté klokte op de 1.000 meter de tweede tijd (1.08,78), achter Krol en voor Dufter en Otterspeer (vierde). De Noor Havard Lorentzen werd vierde op de kilometer én het algemeen klassement.

Kai Verbij won aan het begin van de slotdag de tweede 500 meter met een sterke tijd van 34,58, maar de Nederlander van Jumbo-Visma deed vanwege zijn valpartij van zaterdag op de kortste afstand niet meer mee om een podiumplek. Hij mocht niet meer starten op de afsluitende kilometer.