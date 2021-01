Patrick Roest en Antoinette de Jong hebben zondag in Thialf de Europese allroundtitel veroverd. Het zilver ging met Marcel Bosker en Irene Schouten ook twee keer naar Nederland.

Roest werd tweede op de 500 meter en eerste op de 1.500 en 5.000 meter en had daardoor na drie afstanden in het klassement al een gapend gat geslagen met zijn rivalen.

De 25-jarige Lekkerkerker forceerde niet meer op de 10 kilometer, waarop hij achter de sterke Zweed Nils van der Poel (12.42,80) en Marwin Talsma (13.01,07) de derde tijd noteerde: 13.03,08. Dat was ruim voldoende voor de 36e Nederlandse titel in de EK-historie.

Bosker kwam in de slotronde van de 10 kilometer amper nog vooruit, maar zijn tijd (13.16,25) was wel net voldoende om de tweede plek in de algemene rangschikking over te nemen van Sverre Lunde Pedersen. De Noor werd achtste en laatste op de slotafstand (13.23,63) en moest genoegen nemen met het brons.

Van der Poel, die veel tijd verloor op de 500 en 1.500 meter, klom door zijn razendsnelle 10 kilometer nog naar plek vier. Talsma beëindigde zijn eerste internationale toernooi op de zevende plaats.

Roest werd al drie keer wereldkampioen allround, maar hij had nog geen Europese titel. Twee jaar geleden werd hij bij het vorige EK tweede achter Sven Kramer. De tienvoudig kampioen plaatste zich drie weken geleden niet voor dit toernooi.

Antoinette de Jong viert haar tweede Europese titel.

De Jong blijft Schouten en Sáblíková voor

Bij de vrouwen was de strijd om de titel spannender, maar de titelprolongatie voor De Jong kwam op de slotdag nooit echt in gevaar. Schouten werd tweede en het brons was voor Martina Sáblíková.

De Jong verstevigde zondag eerst haar leidende positie in het klassement door de 1.500 meter te winnen. Ze verdedigde vervolgens in de slotrit van de 5 kilometer een voorsprong van 9,87 seconden op Schouten en gaf in een rechtstreeks duel maar 2,5 seconden toe: 6.55,38 om 6.57,72.

De Jong is na Atje Keulen-Deelstra (1972, 1973 en 1974) en Ireen Wüst (2008, 2013, 2014, 2015 en 2017) de derde Nederlandse die het EK allround twee keer op rij wint. Tonny de Jong won het toernooi ook twee keer, maar deed dat niet in opeenvolgende jaren (1997 en 1999).

Vijfvoudig Europees kampioen Sáblíková reed een goede tweede dag met een vierde plek op de 1.500 meter en winst op de 5 kilometer (6.53,22). De 33-jarige Tsjechische steeg daardoor nog naar de derde plek. Ze pakte haar vierde bronzen plak bij het EK en haar twaalfde medaille in totaal, een record.

Joy Beune, de derde Nederlandse deelnemer, klom na een goede 1.500 meter naar de vierde plek in het klassement, maar werd op de 5 kilometer ingehaald door Sáblíková en de Russische Natalia Voronina. De EK-debutant eindigde het toernooi als vijfde.