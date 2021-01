Antoinette de Jong heeft zondag bij het EK allround in Thialf de 1.500 meter gewonnen en flink wat tijd gepakt op nummer twee Irene Schouten. De titelverdedigster verdedigt op de afsluitende 5 kilometer een voorsprong van 9,87 seconden op Schouten.

De Jong, die de slotdag begon als klassementsleider, reed op de 1.500 meter tegen Schouten en nam vanaf de start een flinke voorsprong. Op de streep was het verschil ruim twee seconden: 1.54,83 om 1.57,00.

De rijdster van Jumbo-Visma wist ook dat ze tijd moest pakken op Schouten, omdat de Noord-Hollandse normaal gesproken een betere 5 kilometer rijdt. Bij de NK afstanden begin november was Schouten ruim elf seconden sneller dan De Jong. De slotafstand begint om 13.05 uur.

Elizaveta Golubeva eindigde in 1.56,64 als vijfde op de 1.500 meter en staat nu derde in de algemene rangschikking, op twaalf seconden van De Jong. Joy Beune reed op de derde afstand haar beste race van het weekend (derde in 1.55,89) en klom van plek zes naar plek vier (+14,09 seconden op De Jong).

Het wordt voor de Russische en de Nederlandse wel lastig om het eindpodium te halen, want nummer vijf Martina Sábliková (+2,63 seconden op Golubeva) en nummer zes Natalia Voronina (+4,98 seconden op Golubeva) staan nog op schootsafstand.

Sábliková is tienvoudig wereldkampioen op de 5 kilometer en Voronina is de regerend wereldkampioen en wereldrecordhouder op de langste afstand.