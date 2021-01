Jutta Leerdam was zaterdag na de eerste dag van het EK sprint ontevreden over bijna elke meter die ze geschaatst had, maar toch heeft de 22-jarige Nederlandse nog alle kans om zondag haar eerste Europese titel te veroveren.

Het oordeel van Kosta Poltavets over de eerste twee races van zijn sterpupil bij het EK in Thialf was even duidelijk als hard: "Je hebt vandaag alles fout gedaan wat je fout kon doen", zei de ervaren coach. "Top", antwoordde Leerdam direct. "Dan kan het zondag véél harder."

De wereldkampioen op de 1.000 meter begon als de topfavoriet aan haar tweede EK sprint, maar kende vanaf haar eerste passen op de 500 meter een zeer rommelige openingsdag.

"Ik heb nog nooit zoveel foutjes en missers gemaakt op één dag", aldus Leerdam. "Ik weet niet wat ik allemaal gedaan heb, maar ik zat gewoon niet lekker in mijn races. Ik heb dat niet vaak en in de trainingen gaat het de laatste weken ook beter dan ooit, dus daar baal ik wel van."

Angelina Golikova gaat aan de leiding bij het EK sprint. Angelina Golikova gaat aan de leiding bij het EK sprint. Foto: Pro Shots

'Ik weet zeker dat ik nog kan winnen'

Het goede nieuws voor de Zuid-Hollandse is dat haar tijden nog acceptabel waren. Met 37,70 werd ze vierde op de 500 meter en op de 1.000 meter eindigde ze als tweede in 1.14,15, slechts vijf honderdsten achter winnares Jorien ter Mors. In het klassement staat Leerdam tweede, op zeventien honderdsten van de Russische nummer één Angelina Golikova.

"Voor mijn gevoel reed ik op 60 procent, maar ik heb de schade nog weten te beperken", zegt Leerdam. "Er is nog niks verloren, dat is zeker. Als ik zondag normale races rijd, weet ik zeker dat ik nog kan winnen."

Leerdam vreest niet dat haar slechte ouverture van invloed zal zijn op haar optreden op de slotdag. "Oh, die fouten kan ik absoluut goed van me afzetten", zegt ze. "Ik ben al heel snel weer gefocust op wat ik nu moet doen en dat is zondag een goede 500 meter rijden. Het zit in me dat ik niet te lang blijf hangen in een teleurstelling."

De slotdag van het EK sprint begint zondag om 15.30 uur met de 500 meter voor vrouwen. Om 11.30 uur begint al de laatste dag van het EK allround met de 1.500 meter voor vrouwen.