Bij de vrouwen lijkt er zondag een spannende strijd te komen op de slotdag van het EK allround. Dat komt vooral door Irene Schouten, die zichzelf zaterdag verraste en zo een geduchte concurrent is voor titelverdediger en klassementsleider Antoinette de Jong.

Een dag voor haar EK-debuut vroeg Schouten zich tijdens haar laatste training af of ze haar plek niet beter af kon geven aan reserve Melissa Wijfje. "Het schaatsen ging zó onwijs slecht", zegt de Noord-Hollandse. "Ik reed mijn slechtste temporondje in acht of negen jaar en vroeg ik me echt af wat ik bij het EK te zoeken zou hebben."

Gelukkig voor de rijdster van Team Zaanlander ontdekte Ronald van den Ing, de vaste materiaalman van de Nederlandse schaatsers die ook in de schaatsbubbel in Friesland zit, dat het probleem bij het materiaal van Schouten lag en niet bij haar vorm.

"Toen Ronald mijn schaatsen zag, zei hij direct: ik snap wel dat je slecht schaatst", aldus Schouten. "Hij heeft ze gemaakt en zaterdagochtend voelde het weer als vanouds op het ijs."

Dat goede gevoel leidde de pupil van Jillert Anema naar een zeer sterke openingsdag op het EK allround. Ze maakte vooral indruk met winst op de 3 kilometer in de derde tijd ooit in Thialf (3.57,95). Schouten staat tweede in het klassement en moet zondag op de 1.500 meter 0,79 seconden goedmaken op leidster De Jong. De stayer heeft vervolgens nog de afsluitende 5 kilometer als sterk wapen achter de hand.

"Ik zag mezelf vooraf niet als een van de favorieten", vertelt Schouten. "Maar nu lijkt het goud wel mogelijk, als ik zondag twee superraces rijd."

Antoinette de Jong hoopt haar titel te prolongeren. Foto: Pro Shots

De Jong verwacht spannende strijd om goud

Klassementsleider De Jong keek juist ontevreden terug op de eerste EK-dag. De Friezin reed een goede 500 meter (derde in 38,89), maar verloor vervolgens een groot deel van haar voorsprong op de 3 kilometer (derde in 4.02,19).

"Ik ben blij dat ik nog eerste sta, maar ik had niet met ruim vier seconden willen verliezen op de 3 kilometer", aldus De Jong, die twee jaar geleden bij het EK allround haar eerste grote individuele titel veroverde. "Ik ben wat dat betreft heel streng voor mezelf: ik weet dat ik beter kan dan ik nu heb laten zien."

De rijdster van Jumbo-Visma moet zondag niet alleen rekening houden met Schouten, maar ook met de Russische Natalia Voronina. De regerend wereldkampioene op de 5 kilometer werd tweede op de 3 kilometer en moet op de 1.500 meter 1,28 seconden goedmaken op De Jong.

"Ik verwacht een spannende strijd tussen ons drieën", zegt De Jong. "Ik neem het op tegen twee echte 5 kilometer-vrouwen, maar ik weet wat ik moet doen."

De slotdag van het WK allround begint zondag om 11.30 uur met de 1.500 meter voor vrouwen.