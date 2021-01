Kai Verbij won de eerste twee edities van het EK sprint en ging dit weekend in Heerenveen voor drie op een rij, maar zijn titelaspiraties waren zaterdag al na een seconde of vijf voorbij.

Vlak nadat hij dacht dat hij wel heel goed vertrokken was op zijn eerste 500 meter in Thialf, gleed Verbij op zijn zitvlak over start-finish. Hij kwam eerst met de punt van zijn linkerschaats in het ijs, direct daarna met de punt van zijn rechterschaats en vervolgens was er geen houden meer aan.

"Dit is pure pech", aldus Verbij. "Misschien nam ik iets te veel risico, maar dat hoort bij sprinten. Ik heb de besten zien vallen. Het overkomt mij niet heel vaak, dus het is zonde dat het nu op zo'n belangrijk moment wel gebeurt."

De rijder van Jumbo-Visma gold vooraf als de grootste kanshebber voor goud. Het EK sprint bestaat pas sinds 2017 en Verbij won beide edities. "Ik wilde heel graag de enige Europees kampioen sprint blijven", zei hij. "Het is ontzettend balen dat mijn toernooi al na 50 meter voorbij was."

De geboren Zuid-Hollander bleef na zijn 500 meter minutenlang met gebogen hoofd op de kussens naast de baan zitten. "Het was even lastig om die teleurstelling snel te verwerken. Maar ik kan alleen boos op mezelf zijn."

Verbij eindigde een uurtje na zijn val nog wel als tweede op de 1.000 meter, op een kleine zeven tienden van winnaar Thomas Krol. "Ik wilde bewijzen dat ik mee had kunnen doen om de titel. Maar alle spanning was er wel af, het voelde als een rit voor spek en bonen. Nu ga ik alles richten op de WK afstanden (11-14 februari, red.), dan moet ik daar maar presteren."

Kai Verbij glijdt gedesillusioneerd over het ijs. Kai Verbij glijdt gedesillusioneerd over het ijs. Foto: Pro Shots

Leider Krol vloekte na val van Verbij

Krol profiteerde van de tegenslag bij Verbij, want de voormalig wereldkampioen op de 1.500 meter staat halverwege het EK aan de leiding met een mooie voorsprong op nummer twee Hein Otterspeer.

"Maar ik vind het ontzettend vervelend dat Kai gevallen is", aldus Krol. "Hij is mijn teamgenoot, mijn beste maatje en ik had heel graag met hem gestreden om het goud. Ik zag hem vallen op een tv in de tunnel onder de baan en toen heb ik daar wel even staan vloeken en tieren."

De pupil van Jac Orie was vanzelfsprekend wel tevreden met zijn eigen optreden in Thialf. Hij klokte met 34,90 een persoonlijk record op de 500 meter en bleef op de 1.000 meter met 1.07,49 maar vier tienden boven het baanrecord van de Rus Pavel Kulizhnikov.

"Ik had vooraf absoluut niet verwacht dat ik na twee afstanden eerste zou staan", zei Krol, die zich vooral richt op de 1.000 en 1.500 meter en geen groot fan is van de 500 meter. "Ik ben wat geholpen door Kai, maar ik had zelf ook een topdag. Ik kan daardoor zeker kampioen worden, maar daar moet ik niet te veel aan denken. Morgen begint alles weer opnieuw."

De slotdag van het EK sprint begint zondag om 15.30 uur. Vier uur eerder start de laatste dag van het EK allround al.