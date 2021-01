Kai Verbij zal in Heerenveen niet voor de derde keer op rij Europees kampioen sprint worden. De Nederlander kwam zaterdag op de eerste 500 meter ten val en kan een goed klassement dus vergeten.

Verbij smakte vlak na de start tegen het ijs en sloeg vervolgens teleurgesteld de handen voor zijn gezicht. Hij won in 2017 (in Heerenveen) en in 2019 (in Collalbo) de eerste twee edities van het EK sprint.

Viktor Mushtakov won de eerste 500 meter. De Rus bleef met een tijd van 34,69 de verrassend sterk rijdende Duitser Joel Dufter (tweede in 34,79) voor.

Hein Otterspeer en Thomas Krol hielden de schade beperkt. De Nederlanders werden respectievelijk derde en vierde in 34,85 en 34,90.

Later op zaterdag staan bij zowel de mannen als de vrouwen nog de eerste 1.000 meter op het programma. Bij de vrouwen zegevierde de Russische Angelina Golikova op de eerste 500 meter.

Naast het EK sprint wordt dit weekend ook het EK allround gehouden in Heerenveen. Daar gaat bij de mannen Patrick Roest na de eerste dag aan de leiding in het algemeen klassement en bij de vrouwen Antoinette de Jong.