Thomas Krol is dicht bij zijn eerste Europese titel sprint. De Nederlander imponeerde zaterdag op de openingsdag in Heerenveen en gaat riant aan kop in het algemeen klassement. Kai Verbij kan titelprolongatie vergeten door een valpartij.

Krol bleef op de eerste 1.000 meter als enige onder de 1.08 minuten (1.07,49). Nummer twee Kai Verbij (1.08,17) en nummer drie Hein Otterspeer (1.08,27) kwamen niet in de buurt, maar zorgden dus wel voor een volledig Nederlands podium.

Voor Verbij was dat een kleine pleister op de wond, omdat hij eerder op de dag op de eerste 500 meter vlak na de start tegen het ijs smakte en daardoor niet meer in aanmerking kwam voor een goed klassement.

Krol beleefde in tegenstelling tot Verbij wel eveneens een goede 500 meter, waarop hij een persoonlijk record noteerde (34,90). Hij moest daarmee nog wel de Rus Viktor Mushtakov (34,69), de Duitser Joel Dufter (34,79) en Otterspeer (34,85) voor zich dulden.

Zondag op de slotdag verdedigt Krol een voorsprong van 0,34 seconden op Otterspeer en 0,43 op Dufter, die met 1.08,57 vierde werd op de 1.000 meter. Mushtakov zakte door een slechte 1.000 meter (achtste in 1.09,46) naar de vierde plaats in de rangschikking en moet liefst 0,77 goedmaken op Krol.

Naast het EK sprint wordt dit weekend ook het EK allround gehouden in Heerenveen. Daar gaat bij de mannen Patrick Roest na de eerste dag aan de leiding in het algemeen klassement en bij de vrouwen Antoinette de Jong.