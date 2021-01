Jutta Leerdam, Femke Kok en Jorien ter Mors hebben zaterdag hun meerdere moeten erkennen in Angelina Golikova op de eerste 500 meter bij het EK sprint in Heerenveen. De Russische zegevierde in een razendsnelle tijd: 37,27.

Kok bleef het dichtst in de buurt van Golikova, die in Thialf de achtste tijd ooit op de 500 meter reed. De Nederlands kampioen werd met 37,52 tweede, net voor de Oostenrijkse Vanessa Herzog, die met 37,56 als derde eindigde.

Topfavoriet Leerdam, die het in de laatste rit in een rechtstreeks gevecht opnam tegen Golikova, moest mede door een matige start genoegen nemen met de vierde plaats (37,70). Ter Mors eindigde als zevende (38,08).

Later op de dag staan bij zowel de vrouwen als de mannen de eerste 1.000 meter nog op het programma.

Het is pas de derde editie van het EK sprint. Bij de vrouwen verdedigt Herzog haar titel en bij de mannen komt er een nieuwe winnaar, omdat titelverdediger Kai Verbij ten val kwam op de eerste 500 meter.

Naast het EK sprint wordt dit weekend ook het EK allround gehouden in Heerenveen. Daar gaat bij de mannen Patrick Roest na de eerste dag aan de leiding in het algemeen klassement en bij de vrouwen Antoinette de Jong.