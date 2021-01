Patrick Roest is hard op weg naar zijn eerste Europese allroundtitel. De 25-jarige Nederlander heeft na twee afstanden al een grote voorsprong in het klassement op de nummer twee Sverre Lunde Pedersen en de nummer drie Marcel Bosker.

Roest begon het EK zaterdag met een tweede plaats op de 500 meter achter Pedersen (36,25 om 36,39), maar stelde op de 5 kilometer orde op zaken. De schaatser van Jumbo-Visma won in 6.10,25, waarmee hij slechts twee seconden boven zijn eigen baanrecord bleef.

De Noor Pedersen, die zijn eerste serieuze wedstrijd van deze winter rijdt, kwam op de 5.000 meter niet verder dan de zevende tijd (6.19,97) en moet zondag op de 1.500 meter al 2,50 seconden goedmaken op Roest.

Marcel Bosker, die in de warming-up voor de 500 meter door zijn enkel ging, staat na een zevende plek op de 500 meter (36,86) en een derde plek op de 5.000 meter (6.15,81) derde in de algemene rangschikking, met een achterstand van meer dan drie seconden op Roest.

Marwin Talsma, die tienvoudig kampioen Sven Kramer van een EK-plek afhield, is halverwege de nummer negen van het klassement. De stayer verloor zoals verwacht veel tijd op de 500 meter (zeventiende in 37,96). Hij pakte wel tijd terug op de 5 kilometer (vierde in 6.17,12), maar waarschijnlijk niet genoeg om zondag mee te kunnen doen om de medailles.

Nils van der Poel, die zich versliep en de 500 meter bijna miste, haalde op de 5 kilometer met 6.13,03 drie seconden van zijn persoonlijk record af en eindigde daarmee verrassend als tweede. De 24-jarige Zweed, die achtste staat in het klassement, pakte afgelopen zomer zijn schaatscarrière weer op, nadat hij na de Olympische Spelen van 2018 de voorkeur gaf aan zijn studie.