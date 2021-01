Antoinette de Jong is zaterdag goed begonnen aan het EK allround. De titelverdedigster eindigde in Thialf als derde op de 500 meter. Joy Beune (zevende) en Irene Schouten (achtste) staan na hun minste afstand in de top tien.

De Jong schaatste na een goede opening van 10,9 seconden naar een eindtijd van 38,89. Daarmee bleef de Friezin, die geen specialist is op de 500 meter, maar een kleine vier tienden boven haar persoonlijk record.

De zege op de kortste afstand ging net als vorig seizoen bij het WK allround naar Karolina Bosiek. De twintigjarige Poolse reed een persoonlijk record van 38,68, maar is normaal gesproken niet goed genoeg op de lange afstanden om een rol van betekenis te spelen in het klassement. Hetzelfde geldt voor de Russische Elizaveta Golubeva, die in 38,84 tweede werd.

Beune (39,78) en Schouten (39,86) bleven net onder de 40 seconden en zullen later op zaterdag op de 3 kilometer meer dan vijf seconden goed moeten maken op De Jong.

De Nederlandse EK-debutanten eindigden vlak achter Francesca Lollobrigida. De Italiaanse, een outsider voor de titel, klokte de zesde tijd: 39,64.

Vijfvoudig Europees kampioene Martina Sáblíková uit Tsjechië kwam met 39,89 tot de elfde tijd en heeft op de 3.000 meter een achterstand van precies zes seconden op De Jong. Ireen Wüst, ook vijf keer winnaar van het EK allround, wist zich niet te plaatsen voor het toernooi van dit weekend.