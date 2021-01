1/10 Linda Rossi rijdt de gehele rit voor Leia Behlau en komt binnen in 4.16,86. De Italiaanse had nog sneller kunnen zijn, want ze vergiste zich en stopte bij de finish van de 1.000 meter al even. Desondanks is ze alsnog sneller dan haar 24-jarige directe tegenstander uit Duitsland (4.17,00).