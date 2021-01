Jutta Leerdam begint zaterdag als topfavoriet aan het EK sprint en dat vindt ze geen enkel probleem. Sinds haar wereldtitel op de 1.000 meter telt voor de 22-jarige schaatsster alleen nog maar de winst.

Vraag Leerdam niet wie haar grootste rivalen zullen zijn komend weekend in Thialf. "Ik let niet op wat mijn tegenstanders doen, want daar ga ik niet harder van rijden", zegt ze met een glimlach. "Als ik zelf goed rijd, hoef ik ook niet naar de concurrentie te kijken. Ik wil een bepaald niveau neerzetten dat voor de anderen niet haalbaar is."

Als de sprinter van Team Worldstream bij het EK hetzelfde niveau haalt als drie weken geleden bij het WK-kwalificatietoernooi, is de kans groot dat dat haar gaat lukken. Leerdam reed eind december een persoonlijk record op de 500 meter (37,24) en bleef op 'haar' 1.000 meter met 1.13,42 maar 2 tienden boven het baanrecord van Brittany Bowe (1.13,24).

"Maar ik heb mijn beste race van het seizoen nog niet gereden", stelt Leerdam. "Toen ik die 1.000 meter bij het kwalificatietoernooi later analyseerde, zag ik dat er nog heel veel dingen misgingen, vooral in de slotronde. Daar baal ik dan ontzettend van, maar het is mooi om te weten dat het nog veel harder kan."

Jutta Leerdam won vorig jaar februari haar eerste wereldtitel. Jutta Leerdam won vorig jaar februari haar eerste wereldtitel. Foto: Pro Shots

'Ga voor niks minder dan de winst'

Titelverdedigster Vanessa Herzog uit Oostenrijk, het Russische trio Olga Fatkulina, Angelina Golikova en Daria Kachanova en de Nederlandse vrouwen Femke Kok en Jorien ter Mors - die op papier ook in staat moeten zijn om mee te doen om de titel - zijn dus gewaarschuwd, zeker nu Leerdam dit seizoen op de 500 meter ook constant een hoog niveau laat zien.

Vorig seizoen kwam de Westlandse bij het WK sprint in Hamar niet verder dan de vijfde plek in het eindklassement, omdat ze op de 500 meters slechts veertiende en zevende werd. "Deze winter gaat die afstand veel beter en daarom kijk ik nu ook anders naar een sprintvierkamp", zegt ze.

"Ik zou dit weekend niet tevreden zijn met zilver of brons. Je weet nooit hoe een toernooi loopt, maar als ik nu aan zilver denk, word ik daar niet gelukkig van."

Dat is een mentaliteit die altijd al in Leerdams karakter zat, maar vorig jaar echt naar buiten is gekomen door haar verrassende gouden medaille op de 1.000 meter bij de WK afstanden in Salt Lake City.

"Ik ga voor niks minder dan goud, zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Zeker als ik eenmaal van de winst geproefd heb, kan ik niet meer blij zijn met een stapje terug. Ik heb nog nooit een internationaal sprinttoernooi gewonnen, maar ik weet dat het er dit weekend in zit en ik zal teleurgesteld zijn als het niet lukt."