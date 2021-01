Sinds maandag is er in Friesland een schaatsbubbel in de aanloop naar het gecombineerde EK allround en sprint van komend weekend in Thialf. De meeste Nederlandse toppers zullen in totaal vijf weken onder strenge voorwaarden alleen in een hotelkamer leven, maar hebben dat graag over voor de kans om in dit coronaseizoen toch nog internationale toernooien te rijden.

Thomas Krol heeft zijn vliegtuig bijna op Schiphol geland als hij het bericht krijgt dat zijn persmoment iets vervroegd is. "Ik heb mijn vlucht­si­mu­la­tor even op pauze moeten zetten om hier op tijd te zijn", zegt de wereldkampioen op de 1.500 meter van 2019 als hij glimlachend in beeld verschijnt voor de digitale sessie.

Voor de 28-jarige Krol, die na zijn schaatscarrière piloot wil worden, was het een zekerheidje dat zijn hele vliegsimulator meeging in de koffer naar het hotel in Wolvega, zijn huis tot en met de WK afstanden (11-14 februari). "Ik heb alles wat ik thuis ook heb, om goed die vijf weken door te komen."

De rijder van Jumbo-Visma geniet in een 'normale' winter van alle (vlieg)reizen die hij moet maken om wedstrijden te kunnen schaatsen. "Ik vind het jammer dat dat nu niet kan, maar zeg maar gekscherend dat we een all-inclusivereis naar Wolvega hebben gekregen."

"En heel eerlijk: eigenlijk is deze bubbel niet heel anders dan wat we normaal doen voor een grote wedstrijd. Ik moet wat vaker mijn kamernummer doorgeven, dat is het wel. We zijn als schaatsers vooral heel erg blij dat we weer tegen elkaar kunnen gaan racen."

Thomas Krol en zijn vliegsimulator in zijn hotelkamer. Thomas Krol en zijn vliegsimulator in zijn hotelkamer. Foto: Jumbo-Visma

Streng protocol van 23 pagina's

Door de COVID-19-pandemie is er wel degelijk een flink aantal nieuwe regels waaraan Krol en alle andere Nederlandse en buitenlandse schaatsers en hun begeleiders zich de komende weken moeten houden. De KNSB heeft samen met organisator House of Sports en de internationale schaatsbond ISU een protocol van 23 pagina's (pdf) opgesteld om te voorkomen dat de bubbel gaat lekken.

Zo mag er geen contact zijn met mensen buiten de bubbel, moeten alle schaatsers een negatieve coronatest kunnen overleggen als ze de bubbel inkomen, worden ze bij aankomst in het hotel en vervolgens wekelijks getest, mag je de bubbel maar één keer in en moet je toestemming vragen om naar buiten te gaan, ook voor een fietstraining. Overtreding van de regels kan uitsluiting voor een toernooi betekenen.

"Ik vreesde van tevoren dat je de hele tijd in de gaten gehouden zou worden en dat maakte me een beetje benauwd. Maar gelukkig valt dat mee", zegt Irene Schouten, die komend weekend meedoet aan het EK allround.

"Na de tweede nacht dacht ik wel even: hoe ga ik dit vijf weken volhouden? Maar dat komt ook doordat ik hier nu nog zonder ploeggenoten zit. En ach, wat is vijf weken op een heel leven? We trainen de hele zomer keihard om internationaal te kunnen racen, dus dan moeten we nu niet zeuren."

Irene Schouten en alle andere EK-deelnemers mogen dagelijks tussen 8.30 en 14.30 uur trainen in Thialf. Irene Schouten en alle andere EK-deelnemers mogen dagelijks tussen 8.30 en 14.30 uur trainen in Thialf. Foto: ANP

'Bubbel scheelt zo drie uur per dag'

Voor Jorien ter Mors is het vooral apart dat ze op 2 kilometer van haar huis zit, maar geen bekenden mag opzoeken. "Maar dat hoort er nu gewoon bij", zegt de sprintster. "Ik probeer het zo te benaderen dat ik de komende weken alleen maar met topsport bezig kan zijn en daardoor misschien wel wat extra's kan brengen."

Jutta Leerdam, topfavoriet voor de Europese sprinttitel, ziet na een paar dagen al precies die voordelen van de bubbel. "Het scheelt me zo drie uur per dag. Ik hoef niet op te ruimen, niet te wassen, geen boodschappen te doen, niet te koken. Alle randzaken zijn geregeld, dus ik kan me volledig focussen op beter worden op het ijs. Ja, dit hou ik wel een tijdje vol. Al moet ik drie maanden in een bubbel zitten; als we wedstrijden kunnen rijden, vind ik dat niet erg."

Marcel Bosker is vooral blij dat hij aanstaande dinsdag, op zijn 24e verjaardag, in een afgeschermd hotel zit. "Ik ga dat vieren door mijn telefoon uit te zetten en niemand te laten bellen", lacht de allrounder. "Ik heb een hekel aan mijn verjaardag vieren, maar toch staat er elk jaar weer familie voor de deur. Door de bubbel kan dat nu niet. Prachtig toch?"