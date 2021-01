De KNSB heeft besloten het hele marathonseizoen te schrappen. Vanwege het coronavirus en de onduidelijkheid over wanneer de topdivisies weer mogen beginnen, ziet de schaatsbond geen mogelijkheid meer om een wedstrijdkalender op te stellen.

Het marathonseizoen had eigenlijk eind oktober al moeten beginnen, maar door de coronacrisis werden alle schaatswedstrijden de afgelopen maanden afgelast.

De KNSB hoopte dat marathonschaatsen onder de uitzonderingen van het kabinet zou vallen. In december ontving de bond echter een afwijzing en dinsdagavond gaf het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan dat het verzoek opnieuw was afgewezen.

Woensdagavond vond opnieuw beraad plaats met vertegenwoordigers van de topdivisieteams. Een deel van hen gaf aan nog naar een mogelijk schema te willen kijken, in de hoop dat er na het aflopen van de huidige lockdown op 9 februari alsnog groen licht gegeven kon worden. Andere wezen op het feit dat de ijsbanen dicht zijn en dat trainen steeds lastiger is voor de marathonrijders.

'Dit doet ongekend veel pijn'

Omdat het kabinet alle buitenlandse reizen tot en met maart met klem afraadt, is deelname aan wedstrijden in bijvoorbeeld Zweden en Oostenrijk ook niet mogelijk. De KNSB had de wedstrijdenreeks op de Oostenrijkse Weissensee reeds geschrapt.

"Dit doet ongekend veel pijn en niet alleen bij mij, want dit is vooral een klap voor de rijders en alle mensen die bij het marathonpeloton betrokken zijn", zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. "Het was een heel lastig besluit, ik heb hier ook niet van geslapen vannacht. Maar het is helaas onvermijdelijk."

"Als wij in december bij die eerste tranche hadden gezeten, zouden we nu alweer enkele weken aan het schaatsen zijn geweest. Nu blijven we aan de kant staan. Als je kijkt naar de coronasituatie in het land snap ik dat we moeten stoppen. Maar als je ziet welke andere sporten wel weer los mogen, dan vind ik dit heel frustrerend."