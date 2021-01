Suzanne Schulting zal komend weekend toch niet meedoen aan het EK sprint in Heerenveen. De shorttrackster vindt het toernooi niet meer in haar voorbereiding passen, waardoor Jorien ter Mors alsnog een ticket ontvangt.

De 23-jarige Schulting plaatste zich eind december voor het EK door op het kwalificatietoernooi in Thialf in een gecombineerd klassement van de 500 en 1.000 meter knap als tweede te eindigen, achter Femke Kok.

Het was al vanaf het eerste moment de vraag of Schulting überhaupt mee zou kunnen doen aan het EK sprint. Een week later staat in het Poolse Gdansk namelijk het EK shorttrack op het programma en daar geeft ze nu de voorkeur aan, meldt ze maandag op Instagram.

Door de afmelding van Schulting mag Ter Mors zich alsnog gaan voorbereiden op het EK. De 31-jarige schaatsster eindigde bij het kwalificatietoernooi als derde in het gecombineerde klassement en mag net als Kok en Jutta Leerdam in actie komen.

Aangezien Schulting zowel op de 500 als de 1.000 meter in de top drie eindigde, zal de in Groningen geboren Friezin in februari wel meedoen aan de WK afstanden. Dat toernooi wordt net als het EK sprint in Heerenveen gehouden.