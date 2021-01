Suzanne Schulting heeft zondag op soevereine wijze haar derde nationale shorttracktitel veroverd. De topfavoriet won de 500, 1.000 én 1.500 meter in Thialf. Bij de mannen ging het goud voor de tweede keer naar Dylan Hoogerwerf.

De 23-jarige Schulting, die maandag nog (succesvol) in actie kwam bij het WK-kwalificatietoernooi op de langebaan, rekende in de finale van de 1.000 meter af met het jonge trio Selma Poutsma (zilver), Xandra Velzeboer (brons) en Gioya Lancee (vierde).

Anderhalf uur later drukte Schulting in de eindstrijd van de 500 meter haar schaats zeven honderdsten eerder over de finish dan Velzeboer. Lancee werd derde op de kortste afstand.

Op de 1.500 meter was Schulting weer duidelijk de beste. Poutsma pakte haar tweede zilveren afstandsmedaille en Velzeboer (derde) stond voor de derde keer op het podium. In het eindklassement werd Velzeboer tweede en Poutsma derde.

Rianne de Vries en Yara van Kerkhof, samen met Schulting al jaren onderdeel van de succesvolle Nederlandse relayploeg, kwamen op de 500 en 1.000 meter niet door de halve finales en werden in de eindrangschikking slechts respectievelijk vijfde en zevende.

Schulting is de regerend olympisch (1.000 meter), Europees en wereldkampioen (allround). Ze was eerder Nederlands kampioen in 2017 en 2020.

Dylan Hoogerwerf wint de 500 meter. Foto: Pro Shots

Hoogerwerf wint spannende strijd

Bij de mannen was de strijd om de Nederlandse titel een stuk spannender. De drie afstanden leverde drie verschillende winnaars op, maar uiteindelijk pakte Hoogerwerf de meeste punten.

De 25-jarige Zuid-Hollander, in 2017 al een keer de beste van Nederland, won de 500 meter, werd zesde op de 1.000 meter en besliste de strijd om de allroundtitel met zilver op de 1.500 meter.

Jens van 't Wout was de beste op de 1.500 meter en schoof daardoor in het eindklassement op naar de tweede plek. Het brons was voor Friso Emons, de winnaar van de 1.000 meter.

Sjinkie Knegt ging na een derde plek op de 1.000 en een tweede plek op de 500 meter aan de leiding, maar hij had zich zaterdag niet geplaatst voor de finale van de 1.500 meter. Daardoor kon de drievoudig kampioen alleen maar toekijken hoe hij op de slotafstand naar de vierde plek zakte. Titelverdediger Sven Roes kwam niet verder dan de veertiende plaats.

Dit weekend ging het in Thialf weer 'gewoon' om het allroundklassement over drie afstanden (500, 1.000 en 1.500 meter). De superfinale over 3.000 meter was geschrapt. Drie weken geleden was er in Heerenveen voor het eerst een NK afstanden shorttrack, omdat er door corona deze winter maar weinig wedstrijden op het programma staan.