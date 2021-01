Topfavoriet Suzanne Schulting is de finaledag van het NK shorttrack zondag begonnen met een zege op de 1.000 meter. Bij de mannen werd Sjinkie Knegt slechts derde op de kilometer, die gewonnen werd door Friso Emons.

De 23-jarige Schulting, die maandag nog (succesvol) in actie kwam bij het WK-kwalificatietoernooi op de langebaan, rekende in de A-finale van de 1.000 meter af met het jonge trio Selma Poutsma (zilver), Xandra Velzeboer (brons) en Gioya Lancee (vierde).

Yara van Kerkhof en Rianne de Vries redden het niet in de halve finales en moesten genoegen nemen met de eerste en tweede plek in de B-finale.

Schulting is de regerend Nederlands, Europees en wereldkampioen shorttrack. Ze kan zondag haar derde nationale titel veroveren.

Friso Emons (links) finisht als eerste in de finale van de 1.000 meter. Friso Emons (links) finisht als eerste in de finale van de 1.000 meter. Foto: ANP

Emons verrast met zege op 1.000 meter

Knegt is drievoudig Nederlands kampioen, maar het zal voor de 31-jarige Fries lastig worden om daar een vierde titel aan toe te voegen. Hij eindigde in een spannende finale van de 1.000 meter als derde achter Emons en Melle van 't Wout en plaatste zich zaterdag al niet voor de finale van de 1.500 meter.

Titelverdediger Sven Roes kwam zondag niet door de halve finales van de 1.000 meter en eindigde door een derde plek in de B-finale slechts als achtste op deze afstand.

Dit weekend gaat het in Thialf om het allroundklassement over drie afstanden (500, 1.000 en 1.500 meter). Drie weken geleden was er in Heerenveen voor het eerst een NK afstanden shorttrack, omdat er door corona deze winter maar weinig wedstrijden op het programma staan.