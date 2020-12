Voor Kjeld Nuis kwam er maandag met een mislukte 1.000 meter bij het WK-kwalificatietoernooi een passend einde aan een jaar vol pieken en dalen. De olympisch kampioen, die zich voor eerst in zijn carrière niet plaatste voor de kilometer op de WK afstanden, is blij dat 2020 bijna voorbij is.

"Ik ga straks even een lekker potje janken en er met Oud en Nieuw een goede fles alcohol en veel oliebollen ingooien. Want ik ben wel even klaar met dit jaar. Ik hoop dat 2021 beter wordt", zei Nuis een uurtje na zijn laatste race van 2020.

De 31-jarige rijder van Team Reggeborgh begon na zijn derde plek op de 1.500 meter van zondag vol vertrouwen aan de 1.000 meter. Met een opening van 16,57 startte hij voor zijn doen ook heel snel, maar daarna ging het mis. In de binnenbocht na de eerste doorkomst raakte hij uit balans en ging hij bijna onderuit, waarna hij zijn rit afbrak.

"Ik zat écht lekker in de race. Ik denk dat ik maar twee keer zo lekker begonnen ben aan een 1.000 meter: op de Spelen en toen ik hier in Thialf een baanrecord reed", aldus Nuis. "Ik was echt op weg naar een heel snelle tijd en met één mispeer is alles weg. Dat doet ontzettend veel pijn."

De sprinter heeft geen idee wat er gebeurde. "Ik weet wel dat ik vorige week bij een trainingswedstrijdje precies hetzelfde foutje maakte, dus ik zal moeten uitvinden wat het is. Al heb ik nu even geen zin om de video terug te kijken. Dat zal iets voor volgende week zijn."

Nuis stopt na zijn grote fout in de binnenbocht met zijn race. Nuis stopt na zijn grote fout in de binnenbocht met zijn race. Foto: ANP

'Heel gek om geen 1.000 meter te rijden bij WK'

Nuis, die vorig seizoen bij de WK afstanden goud won op de 1.500 meter en zilver op de 1.000 meter, kent voorlopig een moeizame winter. Hij werd begin oktober tijdens een trainingskamp in het Duitse Inzell positief getest op het coronavirus, was een week ziek en zat in totaal bijna drie weken thuis.

Vlak voor de NK afstanden kon hij weer schaatsen. Dat leverde nog een knappe derde plek op de 1.000 meter op, maar vier weken later kwam de volgende tegenslag bij het NK sprint. Op de eerste 500 meter hinderde hij zijn ploeggenoot Ronald Mulder op de kruising, waardoor zijn kansen op een goede klassering al na 200 meter verkeken waren.

"Het is natuurlijk sowieso een gek jaar en seizoen. Die coronabesmetting was echt een bittere pil. Het was heel eenzaam, saai en gewoon kut. De NK afstanden was een piek, maar daarna viel ik weer wat terug en ging het mis bij het NK sprint. Zondag liet ik op de 1.500 meter zien dat de vorm weer terug is, maar verpest ik het op de 1.000 meter. Dat is echt ontzettend zuur."

Nuis mocht bij de vorige acht WK's de kilometer altijd rijden. Dat leverde hem één keer goud, twee keer zilver en drie keer brons op. "Meestal sta ik er wel op belangrijke momenten, maar vandaag niet. Het is echt een gek gevoel dat ik in februari de 1.000 meter niet mag rijden."