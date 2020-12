Patrick Roest zorgde maandag bij het WK-kwalificatietoernooi bijna voor het eerste wereldrecord in Thialf in meer dan dertien jaar. De wereldkampioen allround schaatste na een fraai duel met Jorrit Bergsma, en een knappe versnelling in de laatste drie rondes, de op een na snelste tijd ooit op de 10 kilometer.

Roest lacht even als hij een uurtje na zijn race hoort dat hij het wereldrecord had verbeterd als hij zes honderdsten per rondje sneller had gereden. "Dat is niet veel. Als jullie me van tevoren hadden gezegd dat ik zes honderdsten per ronde sneller had moeten rijden voor een wereldrecord, was het misschien wel gelukt", grapt hij.

De 25-jarige schaatser had in Heerenveen 12 minuten en 35,20 seconden nodig voor de 25 rondjes. Daarmee was hij 1,34 seconden langzamer dan de Canadees Graeme Fish, die in februari bij de WK afstanden in Salt Lake City het wereldrecord neerzette.

De Olympic Oval in de Amerikaanse stad ligt op 1.425 meter boven zeeniveau, waardoor bijna alle wereldrecords daar gereden zijn. Sven Kramer is de laatste schaatser die een mondiale toptijd reed op de laaglandbaan van Thialf. Op 11 februari 2007 noteerde hij 12.49,88 op de 10 kilometer.

"Het was natuurlijk mooier geweest om een wereldrecord te rijden, maar dat was echt bizar geweest. Ik denk al dat niemand verwacht had dat deze tijd mogelijk was in Thialf", aldus Roest. "Ik kan er dus niet echt van balen, ook al zit ik dicht bij de tijd van Fish. Achteraf is het makkelijk om te zeggen wat ik had moeten doen."

De Lekkerkerker gaat bovendien wél naar huis met een baanrecord (stond al op zijn naam met 12.42,97) én zijn eerste Nederlands record (stond bijna vier jaar op naam van Kramer met 12.38,89). "Ik ben onwijs blij met mijn tijd. En misschien zit het wereldrecord er later dit seizoen nog een keer in, als alles klopt."

Roest (rechts) had veel aan zijn tegenstander Bergsma. Roest (rechts) had veel aan zijn tegenstander Bergsma. Foto: Pro Shots

Roest eindigt met twee 28'ers

De sleutel van de toptijd van Roest zat in zijn laatste drie rondes. Bij de doorkomst na 8.800 meter lag hij nog achter zijn tegenstander Jorrit Bergsma, maar versnelde hij in zijn rondetijd al van 29,8 naar 29,0. Met zijn laatste twee rondes van 28,3 en 28,2 deelde hij Bergsma de genadeklap uit en stelde hij het Nederlands record veilig.

"Zonder publiek is het vrij stil in Thialf en op een gegeven moment hoorde ik de speaker roepen dat we onder het schema van het baanrecord reden", aldus Roest. "Ik wil er alles aan doen om dat record te behouden en ik zag Jorrit nog voor me rijden, dus vanaf dat moment was het alles of niets."

De rijder van Jumbo-Visma begint op de 10 kilometer meestal pas met nog twee rondes te gaan aan zijn versnelling. "Maar Jorrit was erg sterk, dus ik moest nu eerder aan gaan. Ik weet dat ik dat kan, maar je moet het ook durven. Ik ben blij dat ik het vandaag aandurfde om al zo vroeg te versnellen."