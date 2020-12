Esmee Visser hoopte, bijna tegen beter weten in, dat ze maandag goed genoeg zou zijn om zich op 'haar' 5 kilometer te plaatsen voor de WK afstanden. De derde plek bij het WK-kwalificatietoernooi in Thialf was niet genoeg, waardoor ze zich nu al op het olympisch seizoen kan richten.

Heel even dacht ze tijdens haar 5.000 meter aan stoppen. "Het voelde zó verschrikkelijk", verzucht de 24-jarige Visser. "Ik dacht: dit is niet de Esmee die ik wil zijn, waarom schaats ik hier nog? Maar ik kan het niet, uitstappen tijdens een race."

Met 6.59,15 reed de stayer niet eens een dramatische tijd, maar ze zat wel bijna twaalf seconden boven haar eigen baanrecord. En belangrijker: Irene Schouten (6.51,45) en Carlijn Achtereekte (6.55,90) waren sneller en pakten de enige twee tickets voor de WK afstanden (11-14 februari).

"Deze klap komt hard aan. Ik heb er ook wel even een traantje om gelaten", aldus Visser, die zondag op de 3 kilometer met een zesde plek al naast WK- en wereldbekerkwalificatie greep.

"Ik baal vooral dat ik de laatste weken in de training de stijgende lijn te pakken had, maar vandaag echt achterstevoren schaatste. Zelfs als ik niet fit ben, zou ik me in een race zonder foutjes nog moeten kunnen plaatsen voor de WK. Daar ging ik echt voor, maar ik reed gewoon kut. Ik had geen gevoel met het ijs, er zat geen enkel sprankje Esmee in."

Esmee Visser en haar coach Martin ten Hove balen na de 5 kilometer. Esmee Visser en haar coach Martin ten Hove balen na de 5 kilometer. Foto: Pro Shots

'Esmee was fysiek heel slecht aan het begin van het seizoen'

De verklaring voor haar mindere prestaties ligt aan het einde van zomerperiode, toen Visser van haar lichaam allerlei signalen kreeg dat ze te ver was gegaan in haar trainingen.

"Esmee is iemand die altijd de grens opzoekt", zegt coach Martin ten Hove. "We hebben in de aanloop naar het seizoen flink op de rem moeten trappen, waardoor ze fysiek eigenlijk heel slecht was aan het begin van de winter. We wisten dus dat het een race tegen klok zou worden om goed te zijn op dit toernooi. Helaas was er net niet genoeg tijd."

Het is een bekend euvel bij Visser dat ze te veel van zichzelf eist, te hard wil trainen. "Dat komt ook door haar status", aldus Ten Hove. "Ze heeft de hele tijd het gevoel dat ze zich als olympisch kampioen moet bewijzen, dat ze net even iets meer moet doen dan de concurrentie, want alleen dan kan ze winnen. Maar soms word je als sporter ook beter door met de beentjes omhoog op de bank te liggen."

Het is een les die Visser al jaren hoort van haar coaches, maar die pas dit seizoen - toen het fysiek flink misging - echt tot haar doorgedrongen is. "Luisteren naar mijn lichaam deed ik nooit", zegt ze. "En met corona, de stress en onzekerheid die daarbij komen kijken, wilde ik me nog liever even testen, even maximaal gaan in een fietstraining. Als je dat elke dag doet, is het op een gegeven moment klaar."

Visser is nog wel reserve voor de WK en de wereldbekers. Visser is nog wel reserve voor de WK en de wereldbekers. Foto: Pro Shots

'Ze kan nog steeds olympisch kampioen worden'

Inmiddels probeert Visser het stemmetje in haar hoofd dat zegt dat ze steeds maar méér moet doen, wel te negeren. "Ik probeer echt meer te doen met de signalen die mijn lichaam me geeft. Met dit gevoel vind ik schaatsen helemaal niet leuk, dus ik weet dat er wat moet veranderen. Vorig jaar voelde ik de ernst van het probleem nog niet. Nu wel."

Ergens is Visser blij dat het dit seizoen misgaat, met nog ruim een jaar te gaan tot de Spelen van Peking. "Dit seizoen, de lessen die ik leer, zullen niet voor niets zijn. Ik denk dat ik hier sterker uit kan komen, al is het momenteel vooral heel vervelend."

Ten Hove: "Voor Esmee is het nu het allerbelangrijkste dat ze fysiek weer helemaal op niveau komt en goed kan beginnen aan haar voorbereiding op de Spelen. Want wij zijn er nog steeds heilig van overtuigd dat ze weer olympisch kampioen kan worden."