Jorien ter Mors heeft maandag op de 1.000 meter bij het WK-kwalificatietoernooi in Thialf haar laatste kans gegrepen op een ticket voor de WK afstanden. Jutta Leerdam en Suzanne Schulting wisten zich ook te plaatsen.

Ter Mors moest de top drie halen in Thialf en dat lukte. Wereldkampioene Leerdam reed de snelste tijd (1.13,42), olympisch kampioene Ter Mors eindigde als tweede in 1.13,70. Schulting, olympisch shorttrackkampioene op de 1000 meter, werd met een persoonlijk record van 1.13,97 derde.

Met de top drie mogen ook Femke Kok (1.14,10) en Antoinette de Jong (1.14,13) als nummers vier en vijf deelnemen aan de twee wereldbekers in januari in Heerenveen. De WK afstanden in Thialf wordt van 11 tot en met 14 februari gehouden.

De 1.000 meter was in combinatie met de zondag verreden 500 meter ook van belang voor plaatsing voor het EK sprint. Femke Kok en Schulting pakten de twee laatste tickets voor dat toernooi, al zal Schulting daar mogelijk niet van start gaan. Als ze afzegt wordt haar plek ingenomen door Ter Mors.

Mogelijk mag Schulting niet uit bubbel

Het EK sprint wordt op 16 en 17 januari in Thialf gehouden en een week later staat in Gdansk het EK shorttrack op het programma.

Schulting, die in beide disciplines excelleert, betwijfelt of ze aan beide toernooien mee kan doen. Mogelijk mag het niet eens, omdat ze vanwege het coronavirus in een 'bubbel' moet blijven.

Leerdam was al zeker van deelname aan het EK sprint, nadat ze vorige maand Nederlands kampioen sprint was geworden.