Patrick Roest heeft maandag een sensationele tijd gereden op de 10 kilometer bij het WK-kwalificatietoernooi in Thialf. De Zuid-Hollander klokte 12.35,20 en kwam daarmee in de buurt van het wereldrecord van Graeme Fish. Jorrit Bergsma werd tweede en pakte zo het tweede ticket voor de WK afstanden.

Fish reed begin dit jaar 12.33,86 op de WK afstanden in Salt Lake City, waar een veel snellere baan ligt dan in Heerenveen.

Niettemin moest Roest minder dan anderhalve toegeven op de toptijd van de Canadees. Hij maakte in Thialf vooral indruk in de laatste ronden, waarin hij op imponerende wijze versnelde.

De 12.35,20 van Roest was de tweede tijd ooit gereden en dus ook een Nederlands record én een baanrecord. Het baanrecord was 12.42,97, gereden door Roest op 3 november 2019. Sven Kramer had met 12.38,89 sinds 11 februari 2017 het Nederlands record in handen.